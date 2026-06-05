Hinchas de la Selección Peruana ya no toleran a André Carrillo tras partido ante Haití: “Ya no debe ser convocado”

Hinchas de Perú arremetieron contra la 'Culebra' tras el partido ante Haití y pidieron que no sea convocado nuevamente.

La Selección Peruana afrontó un nuevo amistoso internacional ante Haití. Sin embargo, más allá del resultado, uno de los futbolistas que terminó en el centro de las críticas fue André Carrillo, quien volvió a ser cuestionado por un sector importante de la afición nacional debido a su rendimiento en el terreno de juego.

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A través de las redes sociales, varios hinchas expresaron su malestar por la actuación de la popular ‘Culebra’. Los comentarios apuntaron principalmente a la actitud mostrada por el atacante durante el encuentro, generando una ola de cuestionamientos sobre su continuidad en las convocatorias de la ‘Bicolor’.

Hinchas explotaron contra André Carrillo en redes sociales

Tras el pitazo final, las publicaciones dirigidas a André Carrillo no tardaron en multiplicarse. Algunos aficionados fueron duros con sus opiniones y pidieron que el futbolista ya no sea considerado por el comando técnico para futuros compromisos.

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“Carrillo bien o mal su paso por la selección, pero ya no debe ser convocado“, escribió un usuario. Mientras tanto, otros comentarios señalaban que el extremo habría perdido protagonismo. “André Carrillo es un ex futbolista“, publicó otro hincha en la red social.

Las críticas continuaron aumentando con mensajes como: “Lo de Carrillo es penoso“, “Da cólera cómo juega Carrillo” y “Carrillo juega a nada y siempre está displicente”. Incluso algunos aficionados cuestionaron directamente su entrega dentro del campo al afirmar que “un abuelito en muletas le pone más ganas que André Carrillo”.

El error de Carrillo que terminó en el gol de Haití

Las críticas contra André Carrillo no solo estuvieron relacionadas con su rendimiento general durante el amistoso. Uno de los momentos más cuestionados ocurrió en la jugada que terminó en el gol de Haití, luego de una pérdida de balón del experimentado atacante en salida.

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¡Gol! Error de André Carrillo, que pierde la pelota, y contragolpe de Haití para anotar el primero del partido. ⚽



⏱️ 18’ PT | HAI 🇭🇹 [1] – 0 🇵🇪 PER#LaCasaDeLaSelección 🏠



🖥️ 𝑀𝑖́𝑟𝑎𝑙𝑜 #ENVIVO 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝑦 𝑝𝑜𝑟… pic.twitter.com/xaKMrOl4Pw — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 6, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Peruana?

Luego del amistoso frente a Haití, la Selección Peruana continuará con su preparación internacional enfrentando a España en un atractivo duelo programado para el lunes 8 de junio a las 21:00 horas de nuestro país.

El encuentro se disputará en territorio mexicano y servirá como una nueva prueba para el equipo dirigido por Mano Menezes de cara a sus próximos desafíos con miras a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

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DATOS CLAVES

El delantero André Carrillo recibió duras críticas de los hinchas por su rendimiento ante Haití.

La Selección Peruana jugará un partido amistoso ante España el lunes 8 de junio.

El técnico Mano Menezes dirige a Perú con miras a las Eliminatorias al Mundial 2030.