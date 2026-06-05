Diversas novedades se avecinan en Sporting Cristal. Además de jugadores, el puesto de entrenador y de directivo están en evaluación, así que hablaremos de Roberto Mosquera y Gustavo Zevallos.

Sporting Cristal se mantiene con la idea de una especie de reestructuración de cara al segundo semestre de la temporada 2026 y no solo se evalúan a los jugadores que actualmente integran la plantilla, sino que también a los directivos deportivos. Este es el caso de un Gustavo Zevallos que tendría pie y medio afuera de la institución por una razón bastante en particular.

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Fuente: Sporting Cristal.

Resulta que durante las últimas horas se ha podido conocer la información de que Roberto Mosquera sería el principal candidato para ser el entrenador del primer equipo tras la destitución de Zé Ricardo. Es así que frente a esta posición existen muchas posibilidades de que finalmente Gustavo Zevallos deje de ser el Gerente Deportivo de la institución ante la más reciente gestión realizada.

“Hay vía libre para la llegada de Roberto Mosquera a Sporting Cristal tras la inminente salida de Gustavo Zevallos del club celeste ya que él no estuvo de acuerdo con su posible llegada“; fue la revelación del comunicador deportivo Denilson Barrenechea durante la más reciente edición del programa ‘América Deportes Digital‘ y con lo cual entendemos los cambios en el Rímac.

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Es importante resaltar que Roberto Mosquera habría sido uno de los candidatos para regresar a Sporting Cristal luego de la salida de Paulo Autuori el pasado mes de marzo, pero Gustavo Zevallos no contempló dicha opción como certera y por ende apostaron por Zé Ricardo. Ahora con la responsabilidad de Julio César Uribe en la toma decisiones, podemos ver que el entrenador nacional estaría alistándose para una tercera etapa en el equipo de sus amores.

La postura de Sporting Cristal sobre la continuidad de Gustavo Zevallos

Gustavo Zevallos volvió a Sporting Cristal en diciembre del año 2024 como Gerente Deportivo y en base al tiempo transcurrido es que podemos decir que los resultados no han sido los esperados. Justamente frente a dicho escenario es que Carlos Gonzáles, miembro del directorio y uno de los dueños de la institución, dio detalles sobre la continuidad o no del directivo mencionado.

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“Somos conscientes de que la situación del equipo no representa la historia del club. Hay formas y culturas que ayudaron al club a ser exitoso, pero que hoy ya no se adaptan. Por ello deben realizarse cambios en varios sectores. Todos están en evaluación. Julio César Uribe está en reuniones y se quedará con el equipo de trabajo que corresponda. No puedo asegurar nada todavía“; declaró Carlos Gonzáles en una entrevista con ‘Doble Punta‘ sin adelantar alguna salida.

DATOS CLAVES

Gustavo Zevallos saldría de la gerencia deportiva de Sporting Cristal próximamente.

saldría de la gerencia deportiva de próximamente. Roberto Mosquera es el principal candidato para reemplazar a Zé Ricardo .

es el principal candidato para reemplazar a . Diciembre de 2024 fue cuando Gustavo Zevallos asumió la gerencia deportiva del club.