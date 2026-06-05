Las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley anunciaron a través de sus redes sociales al sucesor de Facundo Morando.

Alianza Lima ya definió a la persona encargada de dirigir al equipo en la próxima temporada. Tras analizar varias opciones, la directiva ‘blanquiazul’ eligió al sucesor de Facundo Morando con el objetivo de mantener su dominio y pelear por el tetracampeonato de la Liga Peruana de Vóley.

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A través de sus redes sociales, el club ‘íntimo’ hizo oficial la llegada de Alejandro Schneider como nuevo entrenador de su equipo de vóley. El argentino asumirá el cargo tras su experiencia reciente como asistente técnico en el Foinika Syros de Grecia.

¿Quién es Alejandro Schneider, nuevo DT de Alianza Lima?

Alejandro Schneider es un entrenador argentino de 44 años con certificación FIVB 2. A lo largo de su carrera trabajó en selecciones juveniles de Argentina y destaca por su experiencia en análisis de rendimiento, scouting y herramientas especializadas como Data Volley y VolleyStation.

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A nivel internacional, Schneider ha desarrollado su carrera en distintos continentes como Europa, África, Medio Oriente y Sudamérica. Además, cuenta con experiencia tanto como entrenador principal como asistente en equipos masculinos y femeninos.

El DT cuenta con una amplia experiencia internacional. Fue asistente técnico en selecciones Sub 23 de Argentina y Grecia, mientras que como entrenador principal dirigió clubes de Libia, Kuwait, Baréin y Qatar, logrando títulos en estos dos últimos países.

Ahora asumirá uno de los mayores retos de su carrera al ponerse al frente de Alianza Lima, vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley y uno de los principales candidatos al título. Recordemos que, su última experiencia al mando de un equipo femenino se remonta a 2015, cuando dirigió a Club Comunicaciones de Argentina.

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Así fue presentado Alejandro Schneider en Alianza Lima

Alianza Lima hizo oficial la llegada de Alejandro Schneider, su nuevo entrenador, con una publicación a través de sus redes sociales.

“Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima Vóley de cara a la temporada 2026-27. ¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor!”, publicó el club.

Alejandro Schneider asumirá la dirección técnica de Alianza Lima Vóley de cara a la temporada 2026-27. 🤝🏾💙



¡Bienvenido al tricampeón del voleibol peruano, profesor! 👏🏾 pic.twitter.com/fTaH04ICLv — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) June 5, 2026

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DATOS CLAVES

El argentino Alejandro Schneider es el nuevo entrenador de Alianza Lima Vóley.

El estratega asumirá el cargo para la temporada 2026-27 del voleibol peruano.

El técnico Alejandro Schneider reemplaza en el banquillo al entrenador Facundo Morando.