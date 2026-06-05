En Alemania, múltiples fuentes confirmaron la baja de Lennart Karl, futbolista de 18 años del Bayern Múnich. Para reemplazarlo, la DFB ya llamó a su reemplazo.

La Selección de Alemania sufre una terrible baja a sólo seis días del inicio del Mundial 2026. Lennart Karl, futbolista de sólo 18 años y una de las esperanzas alemanas a futuro, sufrió una lesión en el entrenamiento de este viernes 5 de mayo y no podrá jugar en la Copa del Mundo. Su reemplazo será el actual delantero del RB Leipzig, Assan Ouédraogo, de sólo 20 años.

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Lennart Karl sufrió una rotura de fibras musculares, es decir un desgarro, según informaron los periodistas Florian Plettenberg, Patrick Berger y Kerry Hau tras las resonancia magnética que se realizó en las últimas horas. De esta manera, Julian Nagelsmann lo dio de baja para el Mundial 2026.

Lennart Karl se pierde el Mundial 2026, tal como admiten desde Alemania (X @Plettigoal).

Poco después de confirmarse la ausencia de Karl para la Copa del Mundo, se conoció a su reemplazo. Los mismos periodistas, Plettenberg, Berger y Hau, confirmaron a través de fuentes de la DFB que Assan Ouédraogo ya fue contactado para ser su reemplazo.

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Ouédraogo había quedado fuera de la lista de convocados final informada por Nagelsmann. Ahora, con la baja del joven futbolista del Bayern, abandona sus vacaciones en España y partirá rumbo a Chicago para sumarse a los entrenamientos de la selección alemana.

La lesión de Lennart Karl

La lesión de Lennart Karl se confirmó este mismo viernes, luego del entrenamiento matutino de la Selección de Alemania. Julian Nagelsmann, en conferencia de prensa, confirmó que el joven futbolista había terminado la práctica con una lesión.

“Lamentablemente, Lenni se lesionó hoy en el entrenamiento. Tenemos que esperar a qué pasa con esto y, para ser honesto, no tiene buena pinta“, había advertido el seleccionador alemán, quien atendió a los medios de comunicación en la previa al partido amistoso ante Estados Unidos este sábado.

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“Necesita asimilar la situación, nosotros también, y veremos qué hacemos. Necesitamos un diagnóstico y luego informaremos. Después veremos si, con suerte, podemos seguir contando con él para el torneo o si tengo que convocar a un reemplazo”, había dicho.

Karl había sido una de las grandes apariciones del Bayern Múnich durante la temporada 2025/2026. Marcó 17 goles y dio ocho asistencias en 40 partidos. Además, se consagró como el jugador más joven en marcar un gol en la historia del club en la UEFA Champions League. Debido a estos números y récords, se ganó su lugar en esta Copa del Mundo.

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En Perú, muchos apostadores ya cerraron sus apuestas al ganador antes del torneo para aprovechar las cuotas actuales, que podrían caer una vez arrancada la competición.

¿Quién es Assan Ouédraogo, el reemplazo de Lennart Karl, en Alemania?

Assan Ouédraogo es un mediocampista ofensivo de sólo 20 años, de 1,91 metros de altura. Nació en Mülheim an der Ruhr, pero tiene raíces burkinesas. Ha sido otro de los jóvenes que ha irrumpido de gran forma en el fútbol alemán. Llegó a RB Leipzig a mitad de 2024 a cambio de 10 millones de euros tras su gran aparición en el Schalke 04.

Assan Ouédraogo, en su único partido con la Selección mayor de Alemania (Getty Images).

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Tiene un perfil de futbolista box to box, aunque en Leipzig se ha reconvertido en un volante más ofensivo y, por momentos, con vocación de extremo, sobre todo, por el sector izquierdo. Su buen y alto físico le suma potencia. En esta temporada, disputó 20 partidos (sólo 960 minutos) donde marcó cuatro goles y dio cuatro asistencias.

Con la Selección de Alemania, Ouédraogo sólo disputó un partido. Fue en noviembre de 2025 cuando entró al minuto 77 para jugar 13 minutos en la goleada 6-0 ante Eslovaquia por las Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026. Ese día, marcó un gol.

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