Estados Unidos es el hazmerreir a días del Mundial 2026 por sus banderines de córner

Estados Unidos en boca de todos a nada del inicio del Mundial por el curioso banderín de córner en el Brasil vs Egipto.

Estamos solo a días del gran inicio del Mundial 2026, todo el mundo está entusiasmado con la cita más importante en el Deporte Rey. Pero la realidad es que hay muchas dudas por los anfitriones. Los cuales no están demostrando el nivel para poder albergar una copa de esta magnitud.

Publicidad

En el juego entre Brasil vs. Egipto algo que llamó la atención fue el banderín de córner del estadio Huntington Bank Field de Ohio. Esto debido a que no era el típico banderín que está clavado en el césped, sino que este estaba sobrepuesto nada más. Lo cual generó mucho revuelo en las redes sociales. Sorprendiendo que tengan este tipo de banderines siendo el país que recibirá el Mundial de Fútbol.

Banderín del Brasil vs. Egipto (Foto: X).

Incluso en una jugada se puede ver a Matheus Cuhna moviendo el banderín para poder poner el esférico en el tiro de esquina. No obstante, luego terminó devolviendo el estandarte nuevamente en su lugar. Pero sin antes dejar una imagen más que curiosa que deja muy mal parado al país anfitrión de esta competición.

Publicidad

Controversias a días del Mundial 2026

Esta no es la única acción que ha llamado la atención a nada del comienzo del Mundial 2026. En este caso, Estados Unidos es un país conocido por sus tiroteos y justamente sucedió uno muy cerca a la concentración de la Selección de Inglaterra. Este ataque terminó con 9 heridos, pero el cuadro de los ‘Tres Leones’ no se encontraba en ese momento debido a un juego amistoso.

Por otro lado, los campos de entrenamiento no son los mejores y la Selección de Japón lo comprobó. En su llegada a México no pudo entrenar en su recinto asignado por lo mal que estaba el estado del campo. Esto hizo que tuvieron que pasar del centro de Tigres al de Rayados del Monterrey.

Publicidad

Situaciones como estas ponen en duda si realmente se está preparado para una cita mundialista o si se dedicaron más que todo al marketing de estos países. El 11 de junio rodará el balón y se verá si todo está al 100% o si termina habiendo más problemas.

Datos Claves