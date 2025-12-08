Xabi Alonso llegó al Real Madrid con un cartel importante, su gran temporada en el Bayer Leverkusen lo llevó a que el cuadro ‘Blanco’ se fije en él. Pero en su primera temporada las cosas no están saliendo como se esperaba, al parecer el problema con los egos ha escalado a niveles que desbordan la paciencia de Florentino Pérez.

En este caso, el estratega de 44 años no está teniendo una mala temporada en cuanto a números. Tan solo ha perdido un total de 4 partidos de 27 posibles, pero el tema no es su mal rendimiento, sino más bien la relación que tiene con los jugadores. Lo cual mantiene un vestuario cargado, que no es feliz y que a pesar del poco tiempo, parece desgastado.

¿Por qué Florentino Pérez podría echar a Xabi Alonso?

Muchos expertos hablaron sobre el tema en el programa El Partidazo de COPE. Uno fue Abraham P. Romero, periodista de El Mundo que ya está pronosticando el final de la era de Xabi Alonso en el Real Madrid. No sabe exactamente la fecha, pero considera que teniendo al vestuario en contra la tiene muy difícil en este momento.

Por otro lado, Juan Ignacio García Ochoa Subdirector de MARCA habló fuerte y claro, pues confesó que el destino del español no está seguro. Después del choque por Champions League podría terminar saliendo si tiene un mal resultado contra el Manchester City. Así que habrá que estar atentos, pues Florentino no está contento con su manejo de club.

Aparte de ello, se conoció que hay varios jugadores que no están contentos con Xabi. Tanto así que le han dado la espalda importantes referentes como es el caso de Jude Bellingham, Vinicius Junior, Federico Valverde, entre otros más.

Esta situación parece curiosa, pues el cuadro ‘Blanco’ no está lejos del FC Barcelona en LaLiga y todavía está afrontando todos los torneos con normalidad. Pero la situación dentro del vestuario es lo que se ha tornado complicado y solo se podría llegar a dar un cambio, si el español llega a ceder un poco. Habrá que ver si es que consigue reflexionar o esta historia terminará con un nuevo DT en el banquillo.

Datos Claves

Xabi Alonso registra solo 4 derrotas en 27 partidos dirigidos esta temporada.

Referentes como Bellingham, Vinicius y Valverde le han dado la espalda al técnico.