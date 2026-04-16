El momento exacto donde Real Madrid rompió todo y se quedó sin ningún título para la presente temporada

El Real Madrid se encamina a un cierre de temporada para el olvido, marcado por el fantasma del “nadaplete”. Tras la eliminación ante el Bayern Múnich y el adiós a la Copa y la Liga, el foco apunta a una decisión administrativa que cambió el rumbo del club.
Para analistas como Ibai Llanos, el error ocurrió en los despachos apenas comenzó el curso. Según el comunicador, la salida de su anterior técnico fue el detonante: “En el momento que echas a Xabi Alonso te cargas el proyecto”, sentenció en uno de sus recientes directos.
Una apuesta millonaria que terminó en crisis
El club blanco había depositado su confianza y una gran inversión en el técnico tolosarra antes de romper el vínculo de forma abrupta. “Tienes al mejor entrenador joven de Europa, has pagado una pasta por él y lo echas a los tres meses”, explicó Ibai sobre la falta de paciencia en la directiva.
April 10, 2026
Esta inestabilidad parece ser la raíz de la falta de cambios positivos en el juego. Para muchos, la responsabilidad recae en Florentino Pérez, quien no pudo mediar en el desencuentro con el entrenador español para evitar la ruptura total.
El impacto de Álvaro Arbeloa en el banquillo
La llegada de Álvaro Arbeloa no ha logrado revertir la situación ni ofrecer soluciones tácticas a los problemas inmediatos. La falta de resultados y la desconexión en el campo han dejado a los millones de hinchas merengues sin motivos para celebrar este año.
Ibai Llanos fue tajante al describir la sensación de estancamiento que vive la institución tras el despido de Alonso. “Lo echas a los tres meses y no parece que vaya a haber muchos cambios”, advirtió el streamer, una predicción que hoy se cumple con el equipo fuera de toda competencia.
Xabi Alonso y su relación con Vinicius Jr. no fue la mejor. (Foto: X).
DATOS CLAVES
- Ibai Llanos criticó el despido de Xabi Alonso tras solo tres meses de gestión.
- El Real Madrid quedó eliminado por el Bayern Múnich y perdió Liga y Copa.
- Álvaro Arbeloa asumió el banquillo madridista sin lograr revertir la crisis de resultados tácticos.