El momento exacto donde Real Madrid rompió todo y se quedó sin ningún título para la presente temporada

El Real Madrid se encamina a un cierre de temporada para el olvido, marcado por el fantasma del “nadaplete”. Tras la eliminación ante el Bayern Múnich y el adiós a la Copa y la Liga, el foco apunta a una decisión administrativa que cambió el rumbo del club.

Publicidad

Para analistas como Ibai Llanos, el error ocurrió en los despachos apenas comenzó el curso. Según el comunicador, la salida de su anterior técnico fue el detonante: “En el momento que echas a Xabi Alonso te cargas el proyecto”, sentenció en uno de sus recientes directos.

Una apuesta millonaria que terminó en crisis

El club blanco había depositado su confianza y una gran inversión en el técnico tolosarra antes de romper el vínculo de forma abrupta. “Tienes al mejor entrenador joven de Europa, has pagado una pasta por él y lo echas a los tres meses”, explicó Ibai sobre la falta de paciencia en la directiva.

Publicidad

Esta inestabilidad parece ser la raíz de la falta de cambios positivos en el juego. Para muchos, la responsabilidad recae en Florentino Pérez, quien no pudo mediar en el desencuentro con el entrenador español para evitar la ruptura total.

El impacto de Álvaro Arbeloa en el banquillo

La llegada de Álvaro Arbeloa no ha logrado revertir la situación ni ofrecer soluciones tácticas a los problemas inmediatos. La falta de resultados y la desconexión en el campo han dejado a los millones de hinchas merengues sin motivos para celebrar este año.

Ibai Llanos fue tajante al describir la sensación de estancamiento que vive la institución tras el despido de Alonso. “Lo echas a los tres meses y no parece que vaya a haber muchos cambios”, advirtió el streamer, una predicción que hoy se cumple con el equipo fuera de toda competencia.

Publicidad

Xabi Alonso y su relación con Vinicius Jr. no fue la mejor. (Foto: X).

DATOS CLAVES