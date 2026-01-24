Es tendencia:
Luis Díaz y Felipe Chávez no pudieron salvar al Bayern Múnich de su primera derrota y respira Xabi Alonso en Bundesliga

Ausgburgo le dio vuelta el partido y Bayern Múnich sufrió su primera derrota. Así, perdió la chance de igualar un récord de Xabi Alonso.

Por Hugo Avalos

Luis Díaz y Felipe Chávez no pudieron evitar la derrota del Bayern Múnich, la primera en su temporada 2025-26 de la Bundesliga. Lo ganaba 1-0 con el gol de Hiroki Ito, pero FC Augsburgo se lo dio vuelta y se llevó el triunfo 2-1 del Allianz Arena. Así, los ‘Bávaros’ perdieron la chance de igualar un récord que consiguió hace pocos años Xabi Alonso en Bayer Leverkusen.

Luis Díaz jugó todo el partido, mientras que Felipe Chávez ingresó al minuto 85, en su segundo partido de participación con el primer equipo, en el 2-1 del Augsburgo ante Bayern Múnich por la jornada 19 del Bayern Múnich. No fue un buen juego del equipo de Vincent Kompany y eso se reflejó en el resultado final.

Tweet placeholder

Los sudamericanos tampoco pudieron cambiar la historia de este duelo. El colombiano tuvo algunas situaciones de peligro, sobre todo, cuando el Bayern ganaba 1-0. No las aprovechó y el Augsburgo aprovechó las que tuvo para llevarse los tres puntos de su visita al Allianz.

Bayern Múnich perdió su primer partido en la Bundesliga y no igualará al Leverkusen de Xabi Alonso

Llevaba 18 partidos invictos con 16 victorias y 2 empates, pero Bayern Múnich sucumbió ante el Augsburgo en casa. Antes, había perdido el invicto en la temporada en la UEFA Champions League cuando perdió 3-1 ante Arsenal.

Si bien supo construir una dinastía absoluta en Alemania, sobre todo, durante este siglo, los ‘Bávaros’ no han podido mantener el invicto en ninguna temporada. Ahora, con esta reciente derrota, no podrá igualar lo hecho por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso en la temporada 2023-24.

En dicha campaña, el Leverkusen logró 90 puntos producto de 28 victorias y 6 empates en los 34 partidos disputados en la Bundesliga. Una temporada invicta, la primera y única para un equipo en la historia del certamen.

Así quedó la tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-26

Pese a la derrota ante Augsburgo, Bayern Múnich seguirá como líder de la Bundesliga 2025-26, aunque Borussia Dortmund se le acercará en puntos al sumar en su visita a Union Berlin. Estas son las posiciones:

DATOS CLAVES

  • Luis Díaz disputó los 90 minutos en la derrota 2-1 del Bayern ante Augsburgo.
  • Bayern Múnich perdió su invicto tras 18 partidos ligueros en la temporada 2025-26.
  • FC Augsburgo remontó el gol de Hiroki Ito para ganar en el Allianz Arena.
hugo avalos
Hugo Avalos
