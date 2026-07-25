Dónde ver EN VIVO amistoso Liverpool vs. Sunderland: canales de TV y streaming online

Liverpool y Sunderland empiezan a tener rodaje en los trabajos de pretemporada y el día de hoy se enfrentarán en un partido amistoso. El GEODIS Park de Nashville ubicado en los Estados Unidos albergará el estreno de Andoni Iraola como entrenador de los ‘Reds’, mientras que los del noreste de Inglaterra pretenden ser una sorpresa y empezar con el pie derecho esta preparación.
En cuanto a las novedades más importantes de Liverpool, no podemos dejar de mencionar algunas ausencias importantes en la plantilla como Alisson Becker que aún no se reincorpora tras el Mundial 2026 y Hugo Ekitike, quien sigue en proceso de rehabilitación tras sufrir una rotura del tendón de aquiles derecho. Además, no perdamos de vista Mohamed Salah ya no forma parte del equipo.
¿A qué hora juegan Liverpool vs. Sunderland por el amistoso internacional?
- 15:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 16:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 17:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 18:00 | Chile, Bolivia y Venezuela
- 19:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 00:00 | España (26/07)
¿Dónde ver Liverpool vs. Sunderland por el amistoso internacional?
- Inglaterra | SAFC Live (Suscripción de £4.99 al mes), LFCTV y All Red Video
- Estados Unidos | ESPN Deportes y FuboTV
- Sudamérica | Claro Sports
- México | Claro Sports
- España | Sin transmisión
Posibles alineaciones de Liverpool vs. Sunderland por el amistoso internacional
Liverpool | Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Joe Gomez, Jeremy Jacquet, Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Trey Nyoni; Harvey Elliott, Rio Ngumoha, Federico Chiesa y Jayden Danns. DT: Andoni Iraola.
Sunderland | Melker Ellborg; Nordi Mukiele, Luke O’Nien, Trai Hume, Reinildo Mandava; Alan Browne, Chris Rigg; Jocelin Ta Bi, Enzo Le Fee, Timur Tutierov y Trey Samuel-Ogunsuyitkins. DT: Régis Le Bris.
DATOS CLAVES
- Andoni Iraola debutará como DT de Liverpool ante Sunderland en el GEODIS Park.
- Hugo Ekitike no jugará el amistoso por una rotura del tendón de Aquiles.
- Liverpool enfrentará a Sunderland a las 17:00 horas transmitido por Claro Sports en Latinoamérica.