Manchester United y Everton cerraron este lunes la fecha 12 de la Premier League 2025-26 en Old Trafford. Fue triunfo de los ‘Toffees’ por 1-0 con el solitario gol de Kiernan Dewsbury-Hall.
La Premier League termina su jornada 12 con Manchester United, equipo ubicado en el décimo puesto (18 puntos) en la tabla de posiciones de la temporada 2025-26, ante un Everton, que está en el decimotercero (15). Si bien ambos equipos están en mitad de tabla, se trata de un duelo que puede ser un punto de inflexión para ambas instituciones.
Los ‘Red Devils’ tienen un invicto de cinco partidos sin derrotas, aunque acumula dos empates consecutivos (2-2 ante Nottingham Forest y mismo resultado ante Tottenham). Por su parte, los ‘Toffees’ vienen de empatar de visitante ante Sunderland (1-1) y de vencer a Fulham (2-0) como local.
¿A qué hora se juega Manchester United vs. Everton por la Premier League?
Manchester United y Everton se enfrentan en Old Trafford por la fecha 12 de la Premier League 2025-26. El horario de inicio del encuentro en este lunes 24 de noviembre es a las 15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).
En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 17:00 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 16:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 12:00 horas. Y en México, comienza a las 14:00 horas.
¿Qué canal transmite en vivo Manchester United vs. Everton por la Premier League?
El duelo entre Manchester United y Everton de este lunes 24 de noviembre por la Premier League 2025-26 cuenta con transmisión en vivo y en directo de Disney+ Premium para toda Sudamérica. En Brasil, también se puede ver por ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.
Por su parte, en México, el duelo se puede ver por TNT Sports, TNT Go y Max. Y en los Estados Unidos va por fuboTV, nbcsports.com, NBC Sports App y USA Network.