15:57hs Primer tiempo extraño donde Everton fue mejor, aún con 10 futbolistas

El partido se jugó como quiso Everton. En los primeros minutos, le sacó el balón al Manchester United, aunque no le generó tanto peligro a Senne Lammens. El juego cambió completamente con la expulsión insólita de Idrissa Gana Gueye, que se enojó con Michael Keane y hasta le dio un manotazo, que el árbitro interpretó para tarjeta roja.

Sin embargo, pese a tener la ventaja de un hombre de más, Manchester United nunca pudo ser efectivo con el balón. Bruno Fernandes estuvo muy retrasado, hubo algunas jugadas de peligro de Amad Diallo, mientras que Bryan Mbeumo estuvo apático. Everton aprovechó la única clara que tuvo con 10 futbolistas y Dewsbury-Hall venció a Lammens para el 1-0.

No hubo reacción de los 'Red Devils', que deben mejorar considerablemente porque no lo han hecho nada bien durante todo el primer tiempo.