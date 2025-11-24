Es tendencia:
Premier League

Pese a la insólita expulsión de Gueye, Everton ganó 1-0 al Manchester United en Old Trafford: el gol de Dewsbury-Hall y resumen

Mal partido de Manchester United. Victoria merecida de Everton en Old Trafford pese a jugar con 10 jugadores por más de 80 minutos.

¡Final del partido!

¡Everton ganó en Old Trafford! Fue 1-o con el gol de Kiernan Dewsbury-Hall. Jugó más de 80 minutos con un futbolista menos por la insólita expulsión de Idrissa Gana Gueye.

Mal partido de Manchester United. Equipo sin ideas, en claro retroceso y que apostó a puro centro para llegar a la igualdad. Victoria merecida de los 'Toffees'.

47' ST: ¡Controló Pickford!

Remate débil dentro del área donde Pickford tapó sin problemas.

46' ST: Últimos minutos donde Manchester United va como puede

Manchester United se la juega con puro centro y Everton está ahí de meter un buen contraataque.

44' ST: ¡Nueva salvada de Pickford!

Zirkzee, esta vez, apareció solo y Jordan Pickford se lució con otra atajada para mandar el balón al córner.

42' ST: Doble cambio en Everton

Se van Jack Grealish y el autor del único gol del partido, Kiernan Dewsbury-Hall. Entran Carlos Alcaraz y Dwight McNeil.

41' ST: Otro cabezazo de Zirkzee

Centro de Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee volvió a cabecear, pero esta vez sin dirección al arco.

Así fue la espectacular atajada abajo de Jordan Pickford

La atajada del partido: Pickford le sacó el gol a Joshua Zirkzee.

Tweet placeholder

36' ST: Cambios en Everton

Se retiraron Iliman Ndiaye y Thierno Barry para que ingresen al partido Tim Iroegbunam y Beto.

35' ST: Remate de Bruno Fernandes

Remate de Bruno Fernandes desde fuera del área. El balón se fue apenas por arriba del travesaño.

34' ST: ¡Enorme atajada de Pickford!

Un buen centro de Luke Shaw encontró a Zirkzee, quien la cabeceó y la respuesta de Jordan Pickford fue fenomenal a una mano y abajo.

28' ST: Cabezazo de Zirkzee

Nuevo centro al área. Esta vez Zirkzee ganó de cabeza, pero fue una respuesta fácil para Jordan Pickford.

26' ST: Lo tuvo Bruno Fernandes

Buen pelotazo largo encontrando a Mason Mount. Se la bajó perfecto a Bruno Fernandes, pero su remate se fue por arriba del travesaño.

20' ST: Manchester United abusa del centro

Mucho centro en Manchester United, pero sin ser preciso. Y cuando busca a algún futbolista, la defensa de Everton se muestra férrea con James Tarkowski y Michael Keane como figuras.

17' ST: Doble chance de Manchester United

Primero, Bryan Mbeumo remató de zurda entrando al área y salvó Jordan Pickford. En el rebote y tras un mal despeje, Mason Mount probó desde la izquierda y, de derecha, pero el balón se fue lejos del palo.

12' ST: Piden penal en Manchester United

Piden una falta dentro del área de Michael Keane sobre Bryan Mbeumo, que cayó al piso. El defensor del Everton tocó antes el balón y delantero del Manchester United pateó a la rodilla del jugador. No pasó nada.

12' ST: Cambios en Manchester United

Final del partido para Casemiro y para Patrick Dorgu. Entran a jugar Kobbie Mainoo y Diogo Dalot.

7' ST: Remate desviado de Casemiro

Casemiro tomó un rebote y, de volea, pateó desviado en la puerta del área.

6' ST: Cabezazo incómodo de Mason Mount

Mason Mount estuvo solo, pero el balón le quedó alto y su cabezazo se fue totalmente desviado tras un centro al área.

4' ST: Amonestación en Manchester United

Casemiro es el segundo amonestado de Manchester United en el partido.

¡Empezó el segundo tiempo!

Ya se juega el complemento de Manchester United 0-1 Everton en Old Trafford.

Hubo cambio en el entretiempo en Manchester United

No salió a jugar el segundo tiempo Noussair Mazraoui. Ingresó al campo Mason Mount.

Primer tiempo extraño donde Everton fue mejor, aún con 10 futbolistas

El partido se jugó como quiso Everton. En los primeros minutos, le sacó el balón al Manchester United, aunque no le generó tanto peligro a Senne Lammens. El juego cambió completamente con la expulsión insólita de Idrissa Gana Gueye, que se enojó con Michael Keane y hasta le dio un manotazo, que el árbitro interpretó para tarjeta roja.

Sin embargo, pese a tener la ventaja de un hombre de más, Manchester United nunca pudo ser efectivo con el balón. Bruno Fernandes estuvo muy retrasado, hubo algunas jugadas de peligro de Amad Diallo, mientras que Bryan Mbeumo estuvo apático. Everton aprovechó la única clara que tuvo con 10 futbolistas y Dewsbury-Hall venció a Lammens para el 1-0.

No hubo reacción de los 'Red Devils', que deben mejorar considerablemente porque no lo han hecho nada bien durante todo el primer tiempo.

¡Final del primer tiempo!

Con 10 futbolistas por la expulsión de Gana Gueye, Everton gana en Old Trafford por 1-0 al Manchester United. El único gol lo convirtió Kiernan Dewsbury-Hall. Mal partido de los mancunianos, por ahora.

46' PT: Primera amonestación en Manchester United

Bryan Mbeumo recibe la tarjeta amarilla por una falta desde atrás a James Garner. Es el primero de Manchester United.

45' PT: ¡Gran atajada de Pickford!

Espectacular remate de Bruno Fernandes de media distancia, pero la atajada de Jordan Pickford, a mano cambiada, fue aún mejor. Sigue ganando Everton 1-0.

41' PT: Remate de Diallo

Amad Diallo se inventó una jugada individual. Su remate con derecha se fue desviado.

Así fue el golazo de Dewsbury-Hall para el 1-0 de Everton

Dewsbury-Hall hizo toda la jugada, pasándose a dos jugadores del Manchester United. Sacó un buen remate, que buscó el ángulo. Senne Lammens pudo haber hecho algo más y llega a rozar el balón, pero no evita el gol.

Tweet placeholder

33' PT: ¡Se lo perdió Dorgu!

Tras un centro pasado de Joshua Zirkzee, Patrick Dorgu apareció por detrás de todos para definir de volea con zurda, pero la tiró afuera. ¡Era el empate!

31' PT: Respuesta de Pickford

Probó Amad Diallo con un remate de frente al arco. Jordan Pickford atajó, pero dio un peligroso rebote al medio. La jugada, finalmente, terminó en un saque de arco.

29' PT: ¡Golazo de Everton!

Kiernan Dewsbury-Hall sorprende con una gran jugada individual y un remate de derecha para el 1-0 en Old Trafford.

25' PT: Hay incredulidad en Everton por la expulsión de Gana Gueye

En una pausa, se pudo ver a Michael Keane, protagonista de la expulsión de Gueye, hablando con Jordan Pickford y Vitaly Mykolenko. Hubo caras de incredulidad y resignación entre los jugadores de Everton.

19' PT: el balón ahora lo tiene Manchester United

Everton trata de reacomodarse en el partido tras la expulsión de Gana Gueye. Manchester United ahora tiene el balón y buscará adueñarse de las acciones.

Así fue el momento de la expulsión de Idrissa Gana Gueye

Idrissa Gana Gueye explotó con Michael Keane porque dejó una pelota viva y vino justo el remate de Bruno Fernandes. La pelea fue subiendo de tono y eso llevó al árbitro Tony Harrington a expulsarlo.

Tweet placeholder

13' PT: Remate de Bruno Fernandes

Tras una mala salida, Bruno Fernandes probó de media distancia y el balón pasó cerca del palo.

13' PT: ¡Expulsado Idrissa Gana Gueye!

Idrissa Gana Gueye fue expulsado ¡por pelearse con su propio compañero, Michael Keane! Llamativa decisión del árbitro Tony Harrington, pero avalada por el reglamento.

10' PT: Cambio en Everton

Se fue Seamus Coleman lesionado (muscular). Ingresó al campo Jake O'Brien.

9' PT: Remate alto de N'Diaye

N'Diaye probó desde afuera tras un enganche para adentro, pero mandó el balón muy alto.

6' PT: ¡Salvó Leny Yoro!

Tras un centro por la derecha de N'Diaye, estuvo a punto de cabecear Thierno Barry, pero Leny Yoro se anticipó y evitó lo que pudo ser una chance de gol clara.

5' PT: Primeros minutos con Everton dominando el balón

Everton trata de ser flexible con el balón en posesión. Por ahora, le saca el protagonismo al Manchester United. Por ahora, no hay trabajo para los arqueros.

¡Empezó el partido!

Ya juegan Manchester United vs. Everton en el cierre de la fecha 12 de la Premier League 2025-26 en Old Trafford.

Salieron los equipos al campo

Manchester United y Everton ya están en el campo de juego de Old Trafford. Presentación, sorteo y, en minutos, inicio del partido.

Old Trafford homenajeará a George Best a 20 años de su muerte

Habrá un momento especial en Old Trafford, ya que este 25 de noviembre se cumplirán 20 años de la muerte de George Best (25 de noviembre de 2005).

Tweet placeholder

Récord de Seamus Coleman en Everton

Con su titularidad ante Manchester United, cumplirá 433 partidos con la camiseta de Everton y subirá al Top 10 de jugadores con más presencias en el club.

Tweet placeholder

Árbitros para Manchester United vs. Everton

Árbitro: Tony Harrington

Asistente 1: Nick Hopton

Asistente 2: Craig Taylor

Cuarto árbitro: Anthony Taylor

Árbitro VAR: Paul Howard

Asistente VAR: Sian Massey-Ellis

Rúben Amorim explicó la baja de Matheus Cunha

Rúben Amorim, entrenador del Manchester United, explicó el motivo de la ausencia de Matheus Cunha.

"Fue un golpe en el entrenamiento así que no sé cuánto tiempo estará de baja, creo que no es nada grave, pero no podemos arriesgar jugadores", dijo.

Así van las posiciones de la Premier League

Manchester United llega a este partido en el 10º lugar con 18 puntos. Everton, en tanto, está en el 13º con 15 unidades.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF
1 Arsenal 29 12 9 2 1 +18
2 Chelsea 23 12 7 2 3 +12
3 Manchester City 22 12 7 1 4 +14
4 Aston Villa 21 12 6 3 3 +4
5 Crystal Palace 20 12 5 5 2 +7
6 Brighton and Hove Albion 19 12 5 4 3 +3
7 Sunderland 19 12 5 4 3 +3
8 Bournemouth 19 12 5 4 3 -1
9 Tottenham Hotspur 18 12 5 3 4 +6
10 Manchester United 18 11 5 3 3 +1
11 Liverpool 18 12 6 0 6 -2
12 Brentford 16 12 5 1 6 -1
13 Everton 15 11 4 3 4 -1
14 Newcastle United 15 12 4 3 5 -2
15 Fulham 14 12 4 2 6 -3
16 Nottingham Forest 12 12 3 3 6 -7
17 West Ham United 11 12 3 2 7 -10
18 Leeds United 11 12 3 2 7 -11
19 Burnley 10 12 3 1 8 -10
20 Wolverhampton Wanderers 2 12 0 2 10 -20

Suplentes de Manchester United vs. Everton

MANCHESTER UNITED: Altay Bayindir, Diogo Dalot, Ayden Heaven, Tyrrell Malacia, Lisandro Martínez, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Manuel Ugarte y Shea Lacey.

EVERTON: Mark Travers, Tom King, Jake O'Brien, Adam Aznou, Tim Iroebugnam, Carlos Alcaraz, Dwight McNeil, Tyler Dibling y Beto.

Alineaciones confirmadas para Manchester United vs. Everton

MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Luke Shaw; Noussair Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Amad Diallo, Bryan Mbeumo; y Joshua Zirkzee. DT: Rúben Amorim.

EVERTON: Jordan Pickford; Seamus Coleman, James Tarkowski, Michael Keane, Vitali Mykolenko; Idrissa Gana Gueye, James Garner; Iliman Ndiaye, Kiernan Dewsbury-Hall, Jack Grealish; y Thierno Barry. DT: David Moyes.

Así fue llegando la noche a Old Trafford para este duelo

Old Trafford se fue preparando para este duelo y ya llegó la noche a Manchester.

Tweet placeholder

Manchester United y Everton se enfrentan en el cierre de la fecha 12

La Premier League culmina su jornada 12 con el partido de este lunes 24 de noviembre en Old Trafford. Manchester United quiere meterse en puestos de clasificación a copas internacionales, pero enfrenta a un duro Everton, que busca igualarlo en mitad de tabla.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Dewsbury-Hall, junto a Grealish, el festejo por el gol del triunfo de Everton en Old Trafford.
© Alex Livesey/Getty ImagesDewsbury-Hall, junto a Grealish, el festejo por el gol del triunfo de Everton en Old Trafford.

Manchester United y Everton cerraron este lunes la fecha 12 de la Premier League 2025-26 en Old Trafford. Fue triunfo de los ‘Toffees’ por 1-0 con el solitario gol de Kiernan Dewsbury-Hall.

La Premier League termina su jornada 12 con Manchester United, equipo ubicado en el décimo puesto (18 puntos) en la tabla de posiciones de la temporada 2025-26, ante un Everton, que está en el decimotercero (15). Si bien ambos equipos están en mitad de tabla, se trata de un duelo que puede ser un punto de inflexión para ambas instituciones.

Los ‘Red Devils’ tienen un invicto de cinco partidos sin derrotas, aunque acumula dos empates consecutivos (2-2 ante Nottingham Forest y mismo resultado ante Tottenham). Por su parte, los ‘Toffees’ vienen de empatar de visitante ante Sunderland (1-1) y de vencer a Fulham (2-0) como local.

¿A qué hora se juega Manchester United vs. Everton por la Premier League?

Manchester United y Everton se enfrentan en Old Trafford por la fecha 12 de la Premier League 2025-26. El horario de inicio del encuentro en este lunes 24 de noviembre es a las 15:00 horas de Perú, Ecuador, Colombia y Estados Unidos (hora del Este).

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 17:00 horas. En Venezuela y Bolivia inicia a las 16:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) es a las 12:00 horas. Y en México, comienza a las 14:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Manchester United vs. Everton por la Premier League?

El duelo entre Manchester United y Everton de este lunes 24 de noviembre por la Premier League 2025-26 cuenta con transmisión en vivo y en directo de Disney+ Premium para toda Sudamérica. En Brasil, también se puede ver por ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play.

Por su parte, en México, el duelo se puede ver por TNT Sports, TNT Go y Max. Y en los Estados Unidos va por fuboTV, nbcsports.com, NBC Sports App y USA Network.

hugo avalos
Hugo Avalos
