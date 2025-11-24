¡Insólito! Gueye terminó expulsado en el Manchester United vs. Everton por pelearse con su compañero

En el estadio de Old Trafford se dio una de las expulsiones más absurdas del fútbol en los últimos tiempos. Hablamos de un jugador que vio la tarjeta roja solo al iniciar el partido, pero no por una entrada violenta o responder al árbitro. Sino más bien por pelarse con su propio compañero. Esto ocurrió en el inicio del Manchester United vs. Everton.

Recién estaba iniciando el partido cuando Idrissa Gueye intentó salir jugando desde su área. Intentando darle un pase a Michael Keane, pero terminó el balón en los pies de Bruno Fernandes, que no vaciló y disparó a puerta, pero sin éxito el esférico salió del terreno de juego.

Tras culminada la acción, el mediocampista de Senegal se puso como loco. Reclamando de forma airada a su compañero por no haber ido al balón, pues consideró que había sido su culpa la acción. El inglés trata de decirle que no fue su error, pero ni así entendió Gueye que caliente comenzó a increparle de forma física por la acción.

Al ver que el senegalés estaba fuera de sus cabales, aparece el árbitro Tony Harrington para sin decir nada mostrarle la roja al mediocampista. El cual nuevamente perdió la cabeza y tuvo que ser controlado por el portero Jordan Pickford y Iliman Ndiaye. Estos lo acompañaron a que salga de la cancha para evitar que pueda recibir una sanción más dura de continuar en esa situación.

Así fue la expulsión de Gueye ante el Manchester United:

El indiscutible Idrissa Gueye

En lo que va de la temporada, el entrenador escocés David Moyes ha visto en Idrissa Gueye a un jugador importante en el mediocampo. Por esa razón hasta la fecha lo ha venido considerando siempre en el 11 titular. Pero tras este incidente, va a perder ese invicto que venía teniendo con los ‘Toffees’.

Hasta la fecha el volante de 36 años había sido titular en los 12 juegos de la Premier League. En la gran mayoría de partidos los jugó los 90 minutos, pero esta racha llega a su final con esta abrupta expulsión.

