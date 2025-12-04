Manchester United y West Ham igualaron 1-1 en Old Trafford en el cierre de la fecha 14 de la Premier League 2025-26. Los goles fueron obra de Diogo Dalot y Soungoutou Magassa en el segundo tiempo. Los ‘Red Devils’ desaprovecharon la chance de meterse en puestos de clasificación a copas europeas. Para los ‘Hammers’, un punto de visita es valioso, pero siguen en zona de descenso.
Manchester United quedó nuevamente a deber en su estadio y ante su público, que lo terminó abucheando al final del partido. Es que ya venía de una derrota ante Everton y este empate ante West Ham no es para nada positivo. Todo lo contrario para el visitante, que sigue mejorando con Nuno Espirito Santo.
De hecho, el primer tiempo se jugó más cómo quisieron los ‘Hammers’. No hubo situaciones de grandes riesgos, salvo un remate de volea de Bruno Fernandes, que pasó al lado del palo. Después no hubo mucho más, ya que el visitante le hizo pasar momentos incómodos al local.
Las emociones aparecieron en el segundo tiempo. Es que a pesar de que West Ham tenía neutralizado al Manchester United, un balón de Casemiro que parecía remate al arco, terminó en los pies de Diogo Dalot, quien en el punto del penal, terminó por definir y marcar el 1-0 al minuto 13.
Luego del tanto, Manchester United mejoró y pudo haber aumentado la ventaja, de no ser por algunas malas decisiones en el último toque y al esfuerzo defensivo del rival. Y eso provocó que el club londinense se sostenga en el partido.
A falta de siete minutos para los 90, de una pelota parada, Jarrod Bowen, figura de los de Espirito Santo, cabeceó en el primer palo y hubo una salvada en la línea de parte de la defensa del United. Sin embargo, en el rebote, Magassa marcó el empate 1-1. Castigo para los de Rúben Amorim, que no lo sentenciaron cuando pudieron y se les escaparon dos puntos claves.