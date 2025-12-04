Manchester United y West Ham salen al campo de juego. Se viene la presentación, el sorteo de capitanes y el inicio del partido.

Amad Diallo entró con balón al área y cayó pidiendo penal por falta desde atrás. Al final, el árbitro no cobró absolutamente nada. Hubo protesta en Manchester United..

Perdió el balón el Manchester United. No la tiene. Y West Ham se muestra cómodo con balón dominado. Le falta ser más profundo. Siguen 0-0.

Doble situación clara en el área del West Ham. Primero, Aaron Wan-Bissaka el sacó un gol a Joshua Zirkzee sobre la línea. En el rebote y como final de la jugada, un remate de Bruno Fernandes pasó cerca del palo.

Jarrod Bowen se mandó una gran jugada individual de derecha al medio. Tuvo su remate, pero un desvío en el camino permitió la respuesta tranquila de Senne Lammens.

Si bien empezó a tener más el balón el conjunto local, muchas jugadas terminan en centros a Joshua Zirkzee, pero sin generar una oportunidad peligrosa de gol. Hasta acá, hay un buen trabajo del West Ham incomodando al United.

Manchester United y West Ham ya están en el complemento. Hubo cambio antes del inicio: ingresó Leny Yoro por Ayden Heaven.

Bryan Mbeumo probó tras un córner rápido. Un bloqueo evitó que fuera al arco. Y en el rebote, Zirkzee la mandó por arriba del travesaño.

Magassa llegó hasta el área y probó con un remate medio incómodo al primer palo. El balón se fue afuera.

Casemiro buscó el arco luego de un pase de Amad Diallo. El balón rebota y le termina quedando dentro del área a Diogo Dalot. Después, buena definición del portugués casi en el punto penal.

En el local, se retiró Luke Shaw para el ingreso de Lisandro Martínez. Y en el visitante, terminó el partido para Callum Wilson y entró Max Kilman.

Tras un centro y un despeje corto de Aréola, Bruno Fernandes tuvo el gol de frente, pero el balón se fue por arriba del travesaño. Hubo un desvío en el camino que incomodó al remate del portugués.

Abucheos en Old Trafford ante el final del partido. Manchester United lo ganaba 1-0 con el gol de Diogo Dalot, pero a poco del final, lo empató Soungoutou Magassa para West Ham. Fue 1-1.

Tras un centro y un despeje al aire, la media vuelta de Bruno Fernandes se fue por arriba del travesaño.

Manchester United y West Ham igualaron 1-1 en Old Trafford en el cierre de la fecha 14 de la Premier League 2025-26. Los goles fueron obra de Diogo Dalot y Soungoutou Magassa en el segundo tiempo. Los ‘Red Devils’ desaprovecharon la chance de meterse en puestos de clasificación a copas europeas. Para los ‘Hammers’, un punto de visita es valioso, pero siguen en zona de descenso.

Manchester United quedó nuevamente a deber en su estadio y ante su público, que lo terminó abucheando al final del partido. Es que ya venía de una derrota ante Everton y este empate ante West Ham no es para nada positivo. Todo lo contrario para el visitante, que sigue mejorando con Nuno Espirito Santo.

De hecho, el primer tiempo se jugó más cómo quisieron los ‘Hammers’. No hubo situaciones de grandes riesgos, salvo un remate de volea de Bruno Fernandes, que pasó al lado del palo. Después no hubo mucho más, ya que el visitante le hizo pasar momentos incómodos al local.

Las emociones aparecieron en el segundo tiempo. Es que a pesar de que West Ham tenía neutralizado al Manchester United, un balón de Casemiro que parecía remate al arco, terminó en los pies de Diogo Dalot, quien en el punto del penal, terminó por definir y marcar el 1-0 al minuto 13.

Luego del tanto, Manchester United mejoró y pudo haber aumentado la ventaja, de no ser por algunas malas decisiones en el último toque y al esfuerzo defensivo del rival. Y eso provocó que el club londinense se sostenga en el partido.

A falta de siete minutos para los 90, de una pelota parada, Jarrod Bowen, figura de los de Espirito Santo, cabeceó en el primer palo y hubo una salvada en la línea de parte de la defensa del United. Sin embargo, en el rebote, Magassa marcó el empate 1-1. Castigo para los de Rúben Amorim, que no lo sentenciaron cuando pudieron y se les escaparon dos puntos claves.

Goles y resumen de Manchester United 1-1 West Ham