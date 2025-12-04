Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

Así quedó Manchester United – West Ham por la Premier League 2025-26: goles y resumen

Manchester United se durmió en el final y lo pagó caro ante West Ham en Old Trafford. Los 'Red Devils' desperdiciaron una buena chance de meterse a puestos europeos.

50' ST: No pudo Bruno Fernandes

Tras un centro y un despeje al aire, la media vuelta de Bruno Fernandes se fue por arriba del travesaño.

Publicidad

¡Final del partido!

Abucheos en Old Trafford ante el final del partido. Manchester United lo ganaba 1-0 con el gol de Diogo Dalot, pero a poco del final, lo empató Soungoutou Magassa para West Ham. Fue 1-1.

46' ST: Se lo perdió Bruno Fernandes

Tras un centro y un despeje corto de Aréola, Bruno Fernandes tuvo el gol de frente, pero el balón se fue por arriba del travesaño. Hubo un desvío en el camino que incomodó al remate del portugués.

43' ST: Cambios en Manchester United y West Ham

En el local, se retiró Luke Shaw para el ingreso de Lisandro Martínez. Y en el visitante, terminó el partido para Callum Wilson y entró Max Kilman.

41' ST: ¡Lo tuvo West Ham!

Buena jugada de Jarrod Bowen por derecha. Tiró un centro al medio que nadie pudo empujar y terminó despejando Amad Diallo. Descontrol en Manchester United.

Publicidad

40' ST: Amonestación en Manchester United

Luke Shaw es amonestado por cortar un avance de West Ham.

38' ST: ¡Gol del West Ham!

De pelota parada, apareció Magassa para marcar el empate 1-1 para West Ham.

37' ST: Cambios en West Ham

Andy Irving y Mohamadou Kanté ingresaron al partido. Dejaron el campo Freddie Potts y Tomas Soucek.

33' ST: Amonestación en West Ham

Aaron Wan-Bissaka ve la tarjeta amarilla en West Ham.

32' ST: Cambios en Manchester United

Matheus Cunha y Joshua Zirkzee se fueron del partido. Fueron reemplazados por Manuel Ugarte y Mason Mount.

Publicidad

29' ST: Remate de Casemiro

Casemiro probó con un remate de muy lejos. El balón se fue afuera.

23' ST: Cambio en Manchester United

Se retiró el autor del gol, Diogo Dalot, para el ingreso de Patrick Dorgu.

VIDEO: el gol de Diogo Dalot para el 1-0 del Manchester United

Casemiro buscó el arco luego de un pase de Amad Diallo. El balón rebota y le termina quedando dentro del área a Diogo Dalot. Después, buena definición del portugués casi en el punto penal.

Tweet placeholder

13' ST: ¡Gol del Manchester United!

Lo hizo Diogo Dalot. Jugada fortuita, pero donde West Ham marcó muy mal. Manchester United gana 1-0.

12' ST: ¡Probó Magassa!

Magassa llegó hasta el área y probó con un remate medio incómodo al primer palo. El balón se fue afuera.

Publicidad

11' ST: Manchester United intenta

Bryan Mbeumo probó tras un córner rápido. Un bloqueo evitó que fuera al arco. Y en el rebote, Zirkzee la mandó por arriba del travesaño.

¡Empezó el segundo tiempo!

Manchester United y West Ham ya están en el complemento. Hubo cambio antes del inicio: ingresó Leny Yoro por Ayden Heaven.

¡Final del primer tiempo!

Manchester United no puede ante West Ham e igualan sin goles.

43' PT: impotencia en Manchester United

Si bien empezó a tener más el balón el conjunto local, muchas jugadas terminan en centros a Joshua Zirkzee, pero sin generar una oportunidad peligrosa de gol. Hasta acá, hay un buen trabajo del West Ham incomodando al United.

37' PT: Tarjeta amarilla en West Ham

El primer amonestado del West Ham es El Hadji Malick Diouf por una falta sobre Amad Diallo.

Publicidad

34' PT: ¡Gran jugada de Jarrod Bowen!

Jarrod Bowen se mandó una gran jugada individual de derecha al medio. Tuvo su remate, pero un desvío en el camino permitió la respuesta tranquila de Senne Lammens.

28' PT: ¡Cerca Manchester United!

Doble situación clara en el área del West Ham. Primero, Aaron Wan-Bissaka el sacó un gol a Joshua Zirkzee sobre la línea. En el rebote y como final de la jugada, un remate de Bruno Fernandes pasó cerca del palo.

24' PT: ¡Gran atajada de Aréola!

Alphonse Aréola salvó al West Ham del primer gol del Manchester United tras un tiro, que iba al ángulo, de Bryan Mbeumo.

23' PT: Salvó Todibo

Jean-Clair Todibo anticipó a Aréola ante la llegada de Joshua Zirkzee.

15' PT: West Ham se roba el protagonismo

Perdió el balón el Manchester United. No la tiene. Y West Ham se muestra cómodo con balón dominado. Le falta ser más profundo. Siguen 0-0.

Publicidad

8' PT: Primera amonestación del partido

Ayden Heaven ve la tarjeta amarilla por una dura patada sobre Jarrod Bowen.

6' PT: ¡Bloqueó Casemiro!

Casemiro salvó lo que fue un remate bajo de Mateus Fernandes de frente al arco.

3' PT: Reclamaron penal sobre Diallo

Amad Diallo entró con balón al área y cayó pidiendo penal por falta desde atrás. Al final, el árbitro no cobró absolutamente nada. Hubo protesta en Manchester United..

¡Empezó el partido!

Ya juegan Manchester United y West Ham su partido correspondiente a la fecha 14 de la Premier League 2025-26.

¡Salen los equipos!

Manchester United y West Ham salen al campo de juego. Se viene la presentación, el sorteo de capitanes y el inicio del partido.

Publicidad

Calentamiento terminado para ambos equipos

Manchester United y West Ham están en los vestuarios tras haber terminado el calentamiento.

Tweet placeholder

Árbitros para Manchester United vs. West Ham

  • Árbitro principal: Andrew Kitchen
  • Asistente 1: Dan Cook
  • Asistente 2: Ian Hussin
  • Cuarto árbitro: Michael Salisbury
  • Árbitro VAR: Peter Bankes
  • Asistente VAR: Eddie Smart

Así va la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

Así va la tabla de posiciones de la Premier League (Opta).

Así va la tabla de posiciones de la Premier League (Opta).

Alineaciones titulares para Manchester United vs. West Ham

MANCHESTER UNITED: Senne Lammens; Noussair Mazraoui, Ayden Heaven, Luke Shaw; Amad Diallo, Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; y Joshua Zirkzee. DT: Rúben Amorim.

WEST HAM: Alphonse Aréola, Aaron Wan-Bissaka, Konstantinos Mavropanos, Jean-Clair Todibo, El Hadji Malick Diouf; Soungoutou Magassa, Freddie Potts; Jarrod Bowen, Tomas Socuek, Mateus Fernandes; y Callum Wilson. DT: Nuno Espirito Santo.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
La reacción de Bruno Fernandes por el empate de West Ham lo dice todo en Manchester United.
© Getty ImagesLa reacción de Bruno Fernandes por el empate de West Ham lo dice todo en Manchester United.

Manchester United y West Ham igualaron 1-1 en Old Trafford en el cierre de la fecha 14 de la Premier League 2025-26. Los goles fueron obra de Diogo Dalot y Soungoutou Magassa en el segundo tiempo. Los ‘Red Devils’ desaprovecharon la chance de meterse en puestos de clasificación a copas europeas. Para los ‘Hammers’, un punto de visita es valioso, pero siguen en zona de descenso.

Manchester United quedó nuevamente a deber en su estadio y ante su público, que lo terminó abucheando al final del partido. Es que ya venía de una derrota ante Everton y este empate ante West Ham no es para nada positivo. Todo lo contrario para el visitante, que sigue mejorando con Nuno Espirito Santo.

De hecho, el primer tiempo se jugó más cómo quisieron los ‘Hammers’. No hubo situaciones de grandes riesgos, salvo un remate de volea de Bruno Fernandes, que pasó al lado del palo. Después no hubo mucho más, ya que el visitante le hizo pasar momentos incómodos al local.

Las emociones aparecieron en el segundo tiempo. Es que a pesar de que West Ham tenía neutralizado al Manchester United, un balón de Casemiro que parecía remate al arco, terminó en los pies de Diogo Dalot, quien en el punto del penal, terminó por definir y marcar el 1-0 al minuto 13.

Luego del tanto, Manchester United mejoró y pudo haber aumentado la ventaja, de no ser por algunas malas decisiones en el último toque y al esfuerzo defensivo del rival. Y eso provocó que el club londinense se sostenga en el partido.

A falta de siete minutos para los 90, de una pelota parada, Jarrod Bowen, figura de los de Espirito Santo, cabeceó en el primer palo y hubo una salvada en la línea de parte de la defensa del United. Sin embargo, en el rebote, Magassa marcó el empate 1-1. Castigo para los de Rúben Amorim, que no lo sentenciaron cuando pudieron y se les escaparon dos puntos claves.

Goles y resumen de Manchester United 1-1 West Ham

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Manchester City venció por 3-1 al Bournemouth con un gran doblete de Erling Haaland
Futbol Internacional

Manchester City venció por 3-1 al Bournemouth con un gran doblete de Erling Haaland

Burnley tomó radical medida con Oliver Sonne en una nueva fecha de la Premier League
Peruanos en el exterior

Burnley tomó radical medida con Oliver Sonne en una nueva fecha de la Premier League

Oliver Sonne sufre con la nueva decisión de Burnley en la presente Premier League
Peruanos en el exterior

Oliver Sonne sufre con la nueva decisión de Burnley en la presente Premier League

Mientras juegan Nacional vs. Medellín: la tabla de posiciones del Grupo A de la Liga BetPlay
Futbol Internacional

Mientras juegan Nacional vs. Medellín: la tabla de posiciones del Grupo A de la Liga BetPlay

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo