Tottenham no pudo ante Liverpool, perdió de local y fueron expulsados ‘Cuti’ Romero y Xavi Simons

Tottenham no pudo ante Liverpool en condición de local y perdió 2-1 tras las expulsiones de 'Cuti' Romero y Xavi Simons.

Por Aldo Cadillo

Tottenham vs. Liverpool por la Premier League.
© Producción Bolavip.Tottenham vs. Liverpool por la Premier League.

En un partido en el que Tottenham buscaba un mejor resultado ante Liverpool, el cuadro local perdió 2-1 por la fecha 17 de la Premier League. Jugando desde el minuto 33 con 10 hombres tras la expulsión de Xavi Simons, sobre los instantes finales también vio la roja el ‘Cuti’ Romero y por eso afrontó el cierre con nueve hombres.

Pero mucho antes de que termine jugando con nueve hombres, Tottenham tuvo todo en su contra luego del gol de Alexander Isak a los 53 minutos del complemento. No logrando festejar su gol pues se lesionó, el delantero sueco fue cambiado.

Más tarde, sobre el minuto 66, Hugo Ekitike anotó el segundo para el Liverpool y estiró la ventaja ante un cuadro que en ese momento solo había sufrido la expulsión de Xavi Simons. Ya para el minuto 80, el técnico Thomas Frank decidió meter a Richarlison en reemplazo de Kolo Muani.

En ese punto todo cambió, Tottenham se vio mejor en ofensiva y no tardó nada en encontrar el descuento gracias al delantero brasileño Richarlison. Marcando el 2-1 a los 83 minutos e incluso pudo encontrar el empate en la siguiente acción, pero la defensa del Liverpool hizo un esfuerzo titánico para detenerlo.

La expulsión del ‘Cuti’ Romero

Ya sobre los instantes finales, Tottenham estaba sobre Liverpool y parecía que iba a empatar el marcador, pero el ‘Cuti’ Romero se fue expulsado dejando a su equipo con nueve hombres.

Antes de enfrentar a Alianza Lima, Inter Miami quiere sumar a un defensor de Boca Juniors

ver también

Antes de enfrentar a Alianza Lima, Inter Miami quiere sumar a un defensor de Boca Juniors

Tras ello Tottenham buscó, Richarlison intentó, pero no se pudo lograr el tan ansiado gol del empate. Al final Liverpool sumó tres puntos importantísimos en la Premier League, mientras que los locales se quedaron sin nada.

¡FINAL DEL PARTIDO!

Tottenham cayó 2-1 ante Liverpool de local y se fueron expulsados 'Cuti' Romero y Xavi Simons.

93' ¡EXPULSARON AL 'CUTI'!

Roja directa para el 'Cuti' Romero por agresión. Por ahora, Tottenham 1-2 Liverpool a falta de minutos y Tottenham con nueve hombres.

88' ¡MOMENTOS DE LOCURA!

Richarlison intentó cubrió el balón, le metió un codazo a Frimpong, el jugador del Liverpool empezó a sangrar y se armó tumulto.

85' ¡CASI GOOOL DE RICHARLISON!

Presionando en salida, Richarlison tuvo el balón, aceleró y remató entre la marca de tres defensores. Por poco y es el empate.

83' ¡GOOOOOL DE TOTTENHAM!

Richarlison anotó apenas ingresado al campo de juego. Con 10 hombres, Tottenham ahora va 1-2 ante Liverpool.

80' ¡HORA DE RICHARLISON!

Faltando diez minutos y un poco más, Richarlison ingresó por Randal Kolo Muani. Veamos qué sucede.

67' ¡GOOOOL DEL LIVERPOOL!

Hugo Ekitike cabeceó sobre la marca del 'Cuti' Romero, cabeceó y venció al portero Guglielmo Vicario.

64' ¡SE SALVÓ EL LIVERPOOL!

Tottenham llegó con Kolo Muani y casi marca el descuento, pero el palo le dijo que no.

59' ¡CAMBIO EN LIVERPOOL!

Isak se lesionó al hacer su gol con Liverpool ante Tottenham. El delantero sueco salió con ayuda y su estado de salud preocupa.

56' ¡GOOOOOOL DEL LIVERPOOL!

'Cuti' Romero se equivocó en un pase, Liverpool gestionó rápido e Isak remató y anotó, pero en la acción quedó lesionado.

¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Ya rueda la pelota y Liverpool deja clara sus intenciones en este segundo tiempo.

¡TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO!

Pitazo final para anunciar el final de la primera mitad entre Tottenham vs. Liverpool. Empatan sin goles por la fecha 17 de la Premier League.

35' ¡TOTTENHAM CON UNO MENOS!

Simons se fue expulsado tras la revisión del VAR por un pisotón a Virgil Van Dijk.

32' ¡TARJETA ROJA PARA XAVI SIMONS!

28' ¡LIVERPOOL AHORA PROPONE!

Si bien Tottenham ataca rápido, Liverpool también tiene respuesta y cuando ataca, los locales se guardan.

15' ¡SEGUIMOS EMPATADOS!

Todavía sin goles en el partido, Tottenham muestra más peligro en ataque, mientras que Liverpool tiene el control del balón.

10' ¡POR AHORA EL 'CUTI' ES EL APAGA INCENDIO!

'Cuti' Romero está apareciendo en la defensa del Tottenham para apagar los fuegos en ofensiva del Liverpool.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Tottenham y Liverpool ya juegan por la fecha 17 de la Premier League.

¡LISTOS PARA EL PARTIDO!

Los jugadores salen al campo para empezar con el cotejo entre Tottenham vs. Liverpool por la fecha 17 de la Premier League.

¡TERMINA EL CALENTAMIENTO!

Los planteles de Tottenham y Liverpool culminaron su entrada en calor y quedaron listos para el partido.

¡EL TOTTENHAM LLEGÓ CON UN AURA!

Con 'Cuti' Romero a la cabeza, Tottenham llegó a su estadio convencido de vencer al Liverpool.

¡EL HOMBRE A SEGUIR!

Mucha atención con lo que pueda hacer Alexis Mac Allister, el '10' del Liverpool quiere brillar de visita.

Imagen

¡EL ONCE DEL LOCAL!

Tottenham también hizo oficial su once titular para enfrentar al Liverpool.

Imagen

¡EL ONCE OFIICAL DEL LIVERPOOL!

Liverpool hizo oficial su once titular para el partido ante Tottenham por la fecha 17 de la Premier League.

¡LOS DUELOS DIRECTOS!

Hacemos el recuento de los últimos partidos entre Tottenham vs. Liverpool.

¡LA TABLA DE LA PREMIER!

La tabla de la Premier League en medio de la fecha 17: Liverpool puesto 8°, Tottenham en el 12°.

¡EL ANUNCIO DEL LIVERPOOL!

Liverpool anunció así el partido ante Tottenham por la fecha 17 de la Premier League.

Matchday graphic: Spurs v Liverpool, Saturday 20 December, Tottenham Hotspur Stadium, 17:30 kick-off.

¡LIVERPOOL YA ESTÁ EN LA CASA DEL TOTTENHAM!

Liverpool publicó una foto en la que mostró cómo está el Tottenham Stadium: un día hermoso.

General view of Tottenham Hotspur Stadium.

¡EL ANUNCIO DEL TOTTENHAM!

Así anunció Tottenham su partido ante Liverpool por la fecha 17 de la Premier League. El cuadro de los 'Spurs' será local en un clásico esperado.

Imagen

¡MIUY BUENOS DÍAS AMIGOS DE BOLAVIP!

En instantes empezamos la transmisión en vivo y en directo del partido entre Tottenham vs. Liverpool por la fecha 17 de la Premier League.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
