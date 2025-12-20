Tottenham no pudo ante Liverpool, perdió de local y fueron expulsados ‘Cuti’ Romero y Xavi Simons

En un partido en el que Tottenham buscaba un mejor resultado ante Liverpool, el cuadro local perdió 2-1 por la fecha 17 de la Premier League. Jugando desde el minuto 33 con 10 hombres tras la expulsión de Xavi Simons, sobre los instantes finales también vio la roja el ‘Cuti’ Romero y por eso afrontó el cierre con nueve hombres.

Pero mucho antes de que termine jugando con nueve hombres, Tottenham tuvo todo en su contra luego del gol de Alexander Isak a los 53 minutos del complemento. No logrando festejar su gol pues se lesionó, el delantero sueco fue cambiado.

Más tarde, sobre el minuto 66, Hugo Ekitike anotó el segundo para el Liverpool y estiró la ventaja ante un cuadro que en ese momento solo había sufrido la expulsión de Xavi Simons. Ya para el minuto 80, el técnico Thomas Frank decidió meter a Richarlison en reemplazo de Kolo Muani.

En ese punto todo cambió, Tottenham se vio mejor en ofensiva y no tardó nada en encontrar el descuento gracias al delantero brasileño Richarlison. Marcando el 2-1 a los 83 minutos e incluso pudo encontrar el empate en la siguiente acción, pero la defensa del Liverpool hizo un esfuerzo titánico para detenerlo.

La expulsión del ‘Cuti’ Romero

Ya sobre los instantes finales, Tottenham estaba sobre Liverpool y parecía que iba a empatar el marcador, pero el ‘Cuti’ Romero se fue expulsado dejando a su equipo con nueve hombres.

Tras ello Tottenham buscó, Richarlison intentó, pero no se pudo lograr el tan ansiado gol del empate. Al final Liverpool sumó tres puntos importantísimos en la Premier League, mientras que los locales se quedaron sin nada.