Los responsables de la clasificación de Sporting Cristal contra 2 de Mayo por Copa Libertadores

Sporting Cristal pasó en esta fase contra 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. Gracias a estos responsables de la emocionante clasificación.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sporting Cristal pasó ante 2 de Mayo a la siguiente fase de Copa Libertadores.
© XSporting Cristal pasó ante 2 de Mayo a la siguiente fase de Copa Libertadores.

Sporting Cristal selló su pase a la Fase 3 de la Copa Libertadores tras una infartante definición por penales donde se impuso 5-4 al Sportivo 2 de Mayo. El equipo celeste logró mantener la calma en un Estadio Nacional que vibró con cada ejecución hasta el último disparo.

Las grandes figuras de Sporting Cristal

La figura determinante de la noche fue el portero Diego Enríquez, quien detuvo dos penales cruciales que cambiaron el rumbo de la serie. Su primera gran intervención llegó ante el disparo de Ulises Coronel, dándole una ventaja temprana al conjunto rimense.

Posteriormente, Enríquez volvió a aparecer para negarle el gol a Fernando Matías Cáceres, consolidándose como el baluarte del equipo de Paulo Autuori. Estas atajadas permitieron que Cristal manejara la presión a pesar del único fallo en sus filas por parte de Cristian Benavente.

Sporting Cristal en la siguiente fase

En la zona de ejecución, la jerarquía de los referentes fue fundamental para sostener la esperanza del cuadro del Rímac. El capitán Yoshimar Yotún abrió la tanda con éxito, demostrando toda su experiencia internacional en momentos de máxima tensión.

Sporting Cristal pasó en la Copa Libertadores 2025. (Foto: X).

A la lista de anotadores se sumaron Juan Cruz González, Christofer Gonzales y Martín Távara, quienes definieron con absoluta frialdad. El defensor argentino y los mediocampistas nacionales mostraron la serenidad necesaria para batir al portero paraguayo.

Por el lado de 2 de Mayo, a pesar de los goles de Brahian Ayala, Rodrigo Ruiz Díaz, Orlando Colmán y Oscar Romero, los dos errores iniciales fueron imposibles de remontar. La efectividad de Cristal terminó pesando más en una noche histórica de fútbol continental.

Rebagliati reveló lo que habría pasado para que Barcos no firme con Sporting Cristal: “Ahí levantó el teléfono…”

Definición como crack de Cristiano

La máxima emoción de la jornada llegó con Cristiano Da Silva Leite, quien se encargó de sentenciar la clasificación con una muestra de calidad técnica impresionante. El atacante brasileño decidió picar el balón, sellando el 5-4 definitivo que desató la euforia en la tribuna.

Con este triunfo, Sporting Cristal avanza a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, manteniendo vivo el sueño de entrar a la fase de grupos. El equipo celeste ya se prepara para su próximo reto internacional, apoyado en la seguridad de su portero y la efectividad de sus pateadores.

Sporting Cristal avanzó a Fase 3 contra 2 de Mayo. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal avanzó a Fase 3 venciendo 5-4 por penales a 2 de Mayo.
  • Diego Enríquez atajó dos penales cruciales a Ulises Coronel y Fernando Matías Cáceres.
  • Cristiano Da Silva Leite selló el 5-4 definitivo picando el balón en su penal.
Manuel Alejandro Carranza Salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
