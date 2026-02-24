Sporting Cristal se clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. Eliminó a 2 de Mayo por penales (4-3) tras igualar sin goles en el Estadio Miguel Grau del Callao en el partido de vuelta de la serie (la ida había sido 2-2). El equipo de Paulo Autuori sufrió para superar definitivamente al equipo paraguayo y tiene premio.

Tal como sucedió con Alianza Lima, 2 de Mayo fue un rival muy difícil por su entrega y por nunca bajar los brazos, a pesar de tener que definir las dos series en Perú. Sporting Cristal tuvo las situaciones para sentenciarlo, pero falló. Eso hizo que tenga que recurrir a los penales.

En los penales, Cristian Benavente complicó la serie para los ‘Celestes’ al fallar su remate. Sin embargo, Diego Enríquez tapó uno ante Fernando Cáceres y el último, ejecutado por Ulises Coronel, se fue por arriba del travesaño. Así, con el acierto de Cristiano, Autuori y todos sus dirigidos pudieron festejar ante su público.

Sporting Cristal se aseguró jugar la Copa Sudamericana 2026

Con la clasificación a fase 3 de esta Copa Libertadores 2026, Sporting Cristal se aseguró seguir jugando competencia internacional. Su próximo rival será Carabobo de Venezuela y uno de los dos equipos jugará en la fase de grupos de la máxima competencia internacional.

El gran objetivo de Cristal es llegar a instancia de grupos de la Libertadores 2026. Sin embargo, si queda eliminado ante Carabobo en fase 3, al menos, se asegura jugar la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Así, eliminar a 2 de Mayo le permite un premio deportivo, seguir jugando competencia internacional hasta mitad de año.

Desde el aspecto deportivo, seguir en competencia internacional es importante a nivel prestigio. Para un club como Sporting Cristal, con mucha historia en Libertadores, representa una obligación disputar este tipo de torneos.

En tanto, también se beneficiará en lo económico, ya que por eliminar a 2 de Mayo se aseguró un premio de 600 mil dólares. La disputa de la fase de grupos de la Copa Sudamericana (si es que no llega a la de Libertadores) le asegurará un monto económico de unos 900.000 dólares más (si va a grupos de Libertadores se aseguraría 3 millones de dólares).

¿Cuándo juega Sporting Cristal ante Carabobo por la fase 3 de la Copa Sudamericana 2026?

La fase 3 de la Copa Sudamericana 2026 todavía no tiene días y horarios confirmados. No obstante, de acuerdo al calendario oficial de Conmebol, se puede saber que Sporting Cristal y Carabobo juegan la ida en la semana del 3 al 5 de marzo, mientras que la vuelta será en la del 10 al 12 del mismo mes.

