Arsenal logró vencer al Bournemouth, con Piero Hincapié, y sigue siendo líder de la Premier League

En un partidazo que cerró los cotejos del sábado 3 de enero por la fecha 20 de la Premier League, Arsenal y Bournemouth se vieron las caras en el Vitality Stadium, donde se terminó marcando cinco goles. Si bien el local tuvo gran parte del protagonismo, lo cierto es que los ‘Gunners’ se llevaron los tres puntos por la contundencia de Declan Rice, que anotó un doblete en el segundo tiempo.
Pero vayamos por el inicio, comenzando como un cotejo en teoría accesible para Arsenal, pues enfrentaba a uno de los clubes que están en la parte baja de la Premier League, Bournemouth dio una digna lucha. De hecho comenzó ganando con un gol de Evanilson a los 10 minutos del duelo.
Luego, a los 16′, Malgalhaes enmendó su error, pues fue el que propició el 1-0 del Bournemouth, y empató el partido con un gran tanto para que Arsenal descuente y el primer tiempo culmine igualado en el Vitality Stadium.
Ya en el segundo tiempo, Declan Rice demostró su talento y convirtió dos golazos para el Arsenal. Llegando el primero a los 54′ y el segundo a los 71′, los ‘Gunners’ se pusieron adelante por 3-1, con lo que muchos supusieron que el partido estaba liquidado.
Aunque nada más alejado de la realidad pues Kroupi Jr. descontó a los 76′ y le dio suspenso al cierre del duelo. Al final Arsenal ganó por 3-2 al Bournemouth en el Vitality Stadium, se llevó los tres puntos por la fecha 20 y sigue siendo líder en solitario de la Premier League.
Ahora Arsenal tendrá que jugar este jueves 8 de enero ante Liverpool por la fecha 21 de la Premier League y el domingo 11 de enero ante Portsmouth por la Tercera Ronda de la FA Cup.
82' ¡EL GOLAZO DE KROUPI!
En una definición magistral, así fue el tanto de Kroupi.
76' ¡GOOOOOOL DEL BOURNEMOUTH!
Se volvió a encender el partido gracias al gol de Eli Junior Kroupi. Decíamos que estaba cerrado el partido, pero el gol ha revivido al Bournemouth y Arsenal ahora está replegado.
74' ¡QUÉ TAL JUGADÓN DEL ARSENAL!
En un partido que se empieza a definir a favor del Arsenal, y vaya que ha sido duro, acá vemos el detalle del gol del Rice para el 3-1 de los 'Gunners' ante los locales.
72' ¡GOOOOOL DEL ARSENAL!
Rice otra vez anota tras una gran acción de Saka. Arsenal 3-1 Bournemouth por la fecha 20 de la Premier League.
68' ¡HINCAPIÉ PROTAGONISTA!
El lateral ecuatoriano Piero Hincapié con bastante protagonismo en el Arsenal.
63' ¡BOURNEMOUTH NO BAJA LOS BRAZOS!
Sabiendo que necesita puntos, Bournemouth no se resigna, busca el empate y tiene la pelota.
54' ¡GOOOOOOL DEL ARSENAL!
Recién había pasado la opción del Bournemouth y Arsenal concreta el gol de la ventaja gracias a una pintura de Declan Rice. Ganan los 'Gunners' por 2-1 a los locales sin ser mejores, pero sí más contundentes.
52' ¡CASI GOL DEL BOURNEMOUTH!
En un control absoluto del balón, Bournemouth aprovechó la desconcentración del Arsenal y por poco anota el tanto de la ventaja.
¡EMPEZÓ EL SEGUNDO TIEMPO!
Ya rueda el balón en el Vitality Stadium y juegan Arsenal y Bournemouth por la fecha 20 de la Premier League.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Terminó la mitad inicial del partido entre Bournemouth vs. Arsenal por la fecha 20 de la Premier League. Con empate a un gol en el Vitality Stadium, el local terminó mejor que la visita.
43' ¡ARSENAL POR FIN RESPIRA!
Saliendo un poco de la asfixiante presión del Bournemouth, Arsenal recuperó el balón y está buscando el gol mientras falta poco por terminar el primer tiempo.
35' ¡SOLO ES CUESTIÓN DE TIEMPO PARA EL GOL DEL BOURNEMOUTH!
Bournemouth está llegando bastante al área del Arsenal y tal parece que dentro de poco llegará el tanto de la ventaja. Por el lado de los 'Gunners', solo una contra podría darle la ventaja.
30' ¡YA AHORA SÍ BOURNEMOUTH CERCA DEL GOL!
Bournemouth está mejor que Arsenal, llega con peligro y por poco consigue otro gol.
25' ¡NO LA PASA BIEN ARSENAL!
Ojo que si bien Arsenal logró el empate ante Bournemouth, la visita no la pasa nada bien en el Vitality Stadium. Es más, los locales tiene el balón más tiempo y hacen que los 'Gunners' regresen a su arco.
19' ¡ASÍ FUE EL GOLAZO DEL ARSENAL!
El gol del empate del Arsenal llegó tras un zurdazo de Magalhaes y así se gestionó.
15' ¡GOOOOOOL DEL ARSENAL!
Luego de una serie de rebotes tras remates dentro del área del Bournemouth, Gabriel Magalhaes fue el que terminó con la ventaja del local con un zurdazo. Ahora se empata 1-1 y tenemos partidazo.
10' ¡GOOOOOL DEL BOURNEMOUTH!
En una acción rápida, Evanilson abre el marcador y coloca el 1-0 ante Arsenal para alegría de los fanáticos del Bournemouth.
4' ¡PRIMEROS MINUTOS DEL PARTIDO!
Bournemouth tuvo la primera opción del partido, pero de ahí en más todo es del Arsenal. Si bien todavía la visita no llega al arco del local, sí tiene la pelota y también es paciente esperando el espacio.
¡EMPEZÓ EL PARTIDO!
Pitazo inicial y ya se juega el Arsenal vs. Bournemouth por la fecha 20 de la Premier League en el Vitality Stadium.
¡BOURNEMOUTH VA CON TODO!
El once táctico del Bournemouth.
ARSENAL SALE POR EL GOLPE
El once táctico del Arsenal.
¡TERMINÓ LA ENTRADA EN CALOR!
Culminó el calentamiento y ahora sí estamos en breves con el inicio del partido.
¡ARTETA HABLÓ SOBRE HAVERTZ!
En la previa del encuentro, Mikel Arteta tuvo palabras sobre Kai Havertz:
Pregunta: Solo para volver a verificar lo de Kai Havertz, ¿se trata más bien de gestionar su regreso completo?
Arteta: Exactamente eso.
¡ASÍ LLEGÓ ARSENAL!
Arsenal ya está en el Vitality Stadium y así llegó al campo de juego.
¡LA ALINEACIÓN TITULAR DEL BOURNEMOUTH!
El once del Bournemouth también está definido y es el siguiente.
Arsenal pelea por seguir en el primer puesto de la tabla de posiciones de la Premier League, mientras que Bournemouth lucha por salir del fondo.
¡ÚLTIMOS RESULTADOS EN EL VITALITY STADIUM!
Repasamos los últimos resultados del Arsenal vs. Bournemouth en el Vitality Stadium, donde el local se quedó con la victoria más reciente.
¡PROBABILIDAD DE VICTORIA!
Según las estadísticas, Arsenal tiene una gran ventaja en el partido ante Bournemouth, tal como lo muestra la gráfica.
¡ARSENAL LLEGÓ A LA CASA DEL BOURNEMOUTH!
El cuadro del técnico Mikel Arteta ya está en el Vitality Stadium y se alista para el partido entre Arsenal vs. Bournemouth por la fecha 20 de la Premier League.
¡EL VESTUARIO LISTO DEL LOCAL!
Así luce el camerín del Bournemouth a minutos del partido ante Arsenal por la fecha 20 de la Premier League.
¡PROBABLES ALINEACIONES!
Así saldrán probablemente los jugadores de Arsenal vs. Bournemouth por la fecha 20 de la Premier League.
Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Piero Hincapié; Martín Odegaard, Martín Zubimendi, Mikel Merino; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Leandro Trossard.
Bournemouth: Djordje Petrovic; Álex Jiménez, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Marcus Tavernier, Alex Scott, David Brooks, Antoine Semenyo; Justin Kluivert, Evanilson.
¡MUY BUENOS DÍAS AMIGOS DE BOLAVIP!
¡FELIZ AÑO PARA TODOS! Seguimos con los mejores partidos de la Premier League y en instantes empezamos con la transmisión en vivo y en directo del encuentro entre Arsenal vs. Bournemouth por la fecha 20.
