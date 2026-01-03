Arsenal logró vencer al Bournemouth, con Piero Hincapié, y sigue siendo líder de la Premier League

En un partidazo que cerró los cotejos del sábado 3 de enero por la fecha 20 de la Premier League, Arsenal y Bournemouth se vieron las caras en el Vitality Stadium, donde se terminó marcando cinco goles. Si bien el local tuvo gran parte del protagonismo, lo cierto es que los ‘Gunners’ se llevaron los tres puntos por la contundencia de Declan Rice, que anotó un doblete en el segundo tiempo.

Pero vayamos por el inicio, comenzando como un cotejo en teoría accesible para Arsenal, pues enfrentaba a uno de los clubes que están en la parte baja de la Premier League, Bournemouth dio una digna lucha. De hecho comenzó ganando con un gol de Evanilson a los 10 minutos del duelo.

Luego, a los 16′, Malgalhaes enmendó su error, pues fue el que propició el 1-0 del Bournemouth, y empató el partido con un gran tanto para que Arsenal descuente y el primer tiempo culmine igualado en el Vitality Stadium.

Ya en el segundo tiempo, Declan Rice demostró su talento y convirtió dos golazos para el Arsenal. Llegando el primero a los 54′ y el segundo a los 71′, los ‘Gunners’ se pusieron adelante por 3-1, con lo que muchos supusieron que el partido estaba liquidado.

Piero Hincapié festejando un gol del Arsenal. (Foto: Arsenal)

Aunque nada más alejado de la realidad pues Kroupi Jr. descontó a los 76′ y le dio suspenso al cierre del duelo. Al final Arsenal ganó por 3-2 al Bournemouth en el Vitality Stadium, se llevó los tres puntos por la fecha 20 y sigue siendo líder en solitario de la Premier League.

Ahora Arsenal tendrá que jugar este jueves 8 de enero ante Liverpool por la fecha 21 de la Premier League y el domingo 11 de enero ante Portsmouth por la Tercera Ronda de la FA Cup.