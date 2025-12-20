Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia y dónde ver el amistoso internacional en Chincha?

La 'bicolor' afrontará su último partido de práctica del año con un equipo poco habitual. Conoce todos los detalles del duelo.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Perú se enfrentará a Bolivia en Chincha.
© JoinnusPerú se enfrentará a Bolivia en Chincha.

La Selección Peruana disputará su último partido amistoso internacional del 2025 frente a Bolivia, equipo que se alista para afrontar el repechaje rumbo al Mundial 2026. El encuentro está programado para llevarse a cabo este domingo 21 de diciembre y se jugará en la ciudad de Chincha.

Publicidad

Para este duelo, la ‘bicolor’ contará con un plantel integrado por futbolistas pertenecientes a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), y el encargado de dirigir al equipo será Gerardo Ameli, exentrenador de Alianza Atlético.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?

La transmisión del choque entre peruanos y bolivianos tiene previsto iniciar a las 15:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Conoce los horarios en el resto de países del continente:

  • Bolivia y Venezuela: 16:30 horas
Publicidad
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:30 horas
  • México: 14:30 horas
Partido Perú vs. Bolivia
Perú se enfrentará a Bolivia en Chincha (Joinnus).
Publicidad

¿Dónde ver en vivo el Perú vs. Bolivia?

Claudio Pizarro bendijo la participación de Felipe Chávez con la Selección Peruana

ver también

Claudio Pizarro bendijo la participación de Felipe Chávez con la Selección Peruana

El encuentro amistoso entre Perú y Bolivia será transmitido EN VIVO por televisión de forma exclusiva a través de las pantallas de América Televisión (Canal 4). Además, el desarrollo del partido podrá seguirse minuto a minuto en la página web de Bolavip Perú.

Lista de convocados de Perú

  • Arqueros: Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra y Emile Franco
  • Defensas: Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop y Sebastián Aranda
  • Mediocampistas: Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas y Carlos Cabello
  • Delanteros: Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar, Juan Martínez y Juan Pablo Goicochea.
Puede ser una imagen de texto
Lista de convocados de Perú ante Bolivia (SAFAP).
Publicidad

DATOS CLAVES

  • Gerardo Ameli dirigirá a la selección peruana frente a Bolivia este domingo 21 de diciembre.
  • El partido amistoso se disputará a las 15:30 horas en la ciudad de Chincha.
  • América Televisión transmitirá el encuentro que cuenta con convocados como Pedro Gallese y Gustavo Dulanto.
Publicidad
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Tras no continuar en Cristal, el equipo de Brasil que quiere a Jhilmar Lora por pedido de Moreira
Sporting Cristal

Tras no continuar en Cristal, el equipo de Brasil que quiere a Jhilmar Lora por pedido de Moreira

Carlos Zambrano reveló íntima charla con Luis Advíncula para fichar por Alianza Lima
Alianza Lima

Carlos Zambrano reveló íntima charla con Luis Advíncula para fichar por Alianza Lima

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto
Fútbol europeo

Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: minuto a minuto

¡Alineaciones confirmadas! Everton vs. Arsenal EN VIVO Y GRATIS por la Premier League 2025-26: minuto a minuto
Premier League

¡Alineaciones confirmadas! Everton vs. Arsenal EN VIVO Y GRATIS por la Premier League 2025-26: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo