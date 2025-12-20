¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia y dónde ver el amistoso internacional en Chincha?

La Selección Peruana disputará su último partido amistoso internacional del 2025 frente a Bolivia, equipo que se alista para afrontar el repechaje rumbo al Mundial 2026. El encuentro está programado para llevarse a cabo este domingo 21 de diciembre y se jugará en la ciudad de Chincha.
Para este duelo, la ‘bicolor’ contará con un plantel integrado por futbolistas pertenecientes a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), y el encargado de dirigir al equipo será Gerardo Ameli, exentrenador de Alianza Atlético.
¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?
La transmisión del choque entre peruanos y bolivianos tiene previsto iniciar a las 15:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Conoce los horarios en el resto de países del continente:
- Bolivia y Venezuela: 16:30 horas
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:30 horas
- México: 14:30 horas
¿Dónde ver en vivo el Perú vs. Bolivia?
ver también
Claudio Pizarro bendijo la participación de Felipe Chávez con la Selección Peruana
El encuentro amistoso entre Perú y Bolivia será transmitido EN VIVO por televisión de forma exclusiva a través de las pantallas de América Televisión (Canal 4). Además, el desarrollo del partido podrá seguirse minuto a minuto en la página web de Bolavip Perú.
Lista de convocados de Perú
- Arqueros: Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra y Emile Franco
- Defensas: Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop y Sebastián Aranda
- Mediocampistas: Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas y Carlos Cabello
- Delanteros: Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar, Juan Martínez y Juan Pablo Goicochea.
DATOS CLAVES
- Gerardo Ameli dirigirá a la selección peruana frente a Bolivia este domingo 21 de diciembre.
- El partido amistoso se disputará a las 15:30 horas en la ciudad de Chincha.
- América Televisión transmitirá el encuentro que cuenta con convocados como Pedro Gallese y Gustavo Dulanto.