¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia y dónde ver el amistoso internacional en Chincha?

La Selección Peruana disputará su último partido amistoso internacional del 2025 frente a Bolivia, equipo que se alista para afrontar el repechaje rumbo al Mundial 2026. El encuentro está programado para llevarse a cabo este domingo 21 de diciembre y se jugará en la ciudad de Chincha.

Para este duelo, la ‘bicolor’ contará con un plantel integrado por futbolistas pertenecientes a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap), y el encargado de dirigir al equipo será Gerardo Ameli, exentrenador de Alianza Atlético.

¿A qué hora juega Perú vs. Bolivia?

La transmisión del choque entre peruanos y bolivianos tiene previsto iniciar a las 15:30 horas de Perú, Colombia y Ecuador. Conoce los horarios en el resto de países del continente:

Bolivia y Venezuela: 16:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 17:30 horas

México: 14:30 horas

Perú se enfrentará a Bolivia en Chincha (Joinnus).

¿Dónde ver en vivo el Perú vs. Bolivia?

El encuentro amistoso entre Perú y Bolivia será transmitido EN VIVO por televisión de forma exclusiva a través de las pantallas de América Televisión (Canal 4). Además, el desarrollo del partido podrá seguirse minuto a minuto en la página web de Bolavip Perú.

Lista de convocados de Perú

Arqueros : Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra y Emile Franco

: Pedro Gallese, Daniel Prieto, Steven Rivadeneyra y Emile Franco Defensas : Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop y Sebastián Aranda

: Jahir Soto, Gustavo Dulanto, Gianfranco Chávez, Rafael Guzmán, Marco Huamán, Erick Canales, Mathías Llontop y Sebastián Aranda Mediocampistas : Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas y Carlos Cabello

: Alfonso Barco, Jesús Castilo, Jorge Murrugarra, Hernán Lupu, Bassco Soyer, Piero Magallanes, Álvaro Rojas y Carlos Cabello Delanteros: Rodrigo Vilca, Cristian Neira, Matías Succar, Juan Martínez y Juan Pablo Goicochea.

Lista de convocados de Perú ante Bolivia (SAFAP).

DATOS CLAVES

Gerardo Ameli dirigirá a la selección peruana frente a Bolivia este domingo 21 de diciembre.

El partido amistoso se disputará a las 15:30 horas en la ciudad de Chincha.

América Televisión transmitirá el encuentro que cuenta con convocados como Pedro Gallese y Gustavo Dulanto.

