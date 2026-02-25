La rompe en Europa, la FPF lo contactó, pero rechazó jugar por Selección Peruana

La situación del fútbol peruano es bastante complicada, no están saliendo nuevos talentos, tampoco hay un torneo que promueva futbolistas. Esto tiene estancado el nivel de la Selección Peruana, por tal motivo es importante poder sumar talento nacido en el exterior. Es así como una gran figura que la está rompiendo en Europa terminó de decirle que no a la FPF.

En este caso estamos hablando de Matteo Pérez, jugador que nació en Suecia y que por su padre, tiene la opción de jugar por Perú. Pero por el momento ha decidido no formar parte del cuadro patrio. Por medio del periodista Paul Pérez en Modo Fútbol, se pudo conocer que ya hubo una reunión con él, pero terminó en la negativa del futbolista.

Lo que pudo dar a conocer el periodista es que hubo reunión con personas cercanas al futbolista, así como por parte de la FPF estuvo Manuel Barreto. Quien en su momento fue entrenador del equipo mayor de forma momentánea. Lo que es cierto, es que lo que se pidió es que le puedan dar un proyecto para poder ver que es lo que tiene planeado el equipo patrio. Pero no se lo dieron, con lo cual terminaron por rechazar una futuro convocatoria en estos momentos.

Matteo Pérez rechazó jugar por Perú:

¿Mano Menezes podrá convencer a Matteo Pérez?

Con la llegada de Mano Menezes al cuadro patrio todo podría llegar a cambiar. El estratega posiblemente pueda llegar a tener alguna comunicación con Matteo Pérez en su viaje a Europa. Recordemos que el conjunto nacional tendrá amistosos en Francia y España en el mes de marzo. Quizás después de estos juegos pueda darse una gira a ver diferentes jugadores con doble nacionalidad.

Aparte, al tener ya un DT podría significar algo importante para el jugador del Dinamo Zagreb. Un punto importante es que se pueda pensar en el recambio generacional, lo cual se pide por años y ahora de forma obligatoria va a tener que llegar para el próximo proceso mundialista.

