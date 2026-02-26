Natalia Málaga, DT de Géminis, no se guardó nada y calificó con firmeza a Universitario: “No son…”

Deportivo Géminis consiguió una valiosa victoria por 3 sets a 1 frente a Universitario de Deportes por la sexta jornada de la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley.

El triunfo mantiene al equipo dirigido por Natalia Málaga con opciones firmes de meterse en los cuartos de final. Tras el encuentro, la entrenadora nacional tomó la palabra y dejó una opinión categórica sobre el cuadro ‘crema’.

¿Qué dijo Natalia Málaga sobre Universitario?

Natalia Málaga atendió a la prensa en zona mixta con evidente satisfacción por el resultado y respondió sobre sus sensaciones tras la victoria. En ese contexto, señaló que analizaron a la ‘U’ a lo largo del torneo y destacó que es uno de los equipos más fuertes del torneo, resaltando además su intensidad y agresividad en el juego.

“Hemos visto durante todo este campeonato cómo se ha estado desenvolviendo la ‘U’. Es un equipo muy competitivo, que desestabiliza muy rápido, como nos pasó en el tercer set. No son mancas tampoco, tienen un equipo bastante agresivo“, expresó para ‘Dosis de Voleibol’.

En la misma línea, Málaga subrayó que en esta temporada no hay rivales imbatibles, dejando en evidencia la confianza que tiene en su equipo. “En la Liga no hay ningún equipo invencible, todo depende del estado y el momento que se presenta. Si todas están con la misma seguridad”, añadió.

Sin embargo, la exvoleibolista también señaló aspectos por corregir en su equipo, al admitir que todavía les falta mayor seguridad en su juego. Incluso, comentó que tras ponerse 2-0 arriba, pudieron haberse confiado más de la cuenta.

Próximos partidos de Universitario y Géminis

Luego de esta victoria, Géminis mantiene viva la ilusión de consolidarse en el cuarto puesto de la tabla y asegurar su clasificación a los cuartos de final. Con dos encuentros aún por jugar, su próximo desafío será frente a Deportivo Soan este sábado 28 de febrero, por la octava jornada.

Por su lado, Universitario peleará la cima de la tabla frente a Alianza Lima en una nueva edición del clásico peruano. El encuentro se jugará el domingo 1 de marzo y podría definir al nuevo líder del campeonato.

DATOS CLAVES

Deportivo Géminis venció 3-1 a Universitario por la sexta fecha de la Liga de Vóley.

Natalia Málaga destacó la agresividad de Universitario y afirmó que no hay equipos invencibles.

