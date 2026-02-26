Movimiento inesperado en Alianza Lima. A pocas horas del choque ante UTC de Cajamarca por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú, el comando técnico perfila un cambio sensible en su frente de ataque que ya genera debate entre los hinchas pues no estará Paolo Guerrero.

Así es, todo apunta a que Paolo Guerrero no será convocado para el viaje a Cajamarca. La decisión responde a la intención del club de cuidar al ‘Depredador’, especialmente por el desgaste físico y las condiciones del campo sintético, priorizando su presencia en los próximos compromisos.

Ante este escenario, el nombre que gana fuerza para ocupar el puesto de ‘9’ es Luis Ramos. El delantero se perfila como titular y tendría una oportunidad de oro para responder a la confianza del cuerpo técnico en un partido de alta exigencia, dejando atrás a Federico Girotti.

La mesa está servida: Luis Ramos tendrá la vitrina para demostrar que puede asumir el peso ofensivo de Alianza Lima. Mientras tanto, la ausencia del ‘Depredador’ ya instala la gran pregunta de la jornada: ¿decisión inteligente o riesgo innecesario en la pelea por el liderato?

En Alianza Lima consideran que la rotación es una medida estratégica para sostener el rendimiento a lo largo del torneo. Sin embargo, en el entorno del club hay quienes advierten que prescindir de Guerrero en un duelo directo por la punta del Torneo Apertura puede ser una apuesta arriesgada.

El duelo se jugará este sábado 28 de febrero desde la 1:15 PM en Cajamarca, en un contexto de máxima tensión deportiva. No es un partido más: ambos equipos llegan igualados en la cima de la tabla con 10 puntos, por lo que el liderato del Apertura está directamente en disputa.

¿Qué edad tiene Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero tiene actualmente 42 años, pues nació el 1 de enero de 1984. Así pues, el ‘Depredador’ se coloca como uno de los delanteros más veteranos de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver el partido entre Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca por el Torneo Apertura?

El partido entre Alianza Lima vs. UTC de Cajamarca se podrá ver en vivo y en directo por la señal oficial de Movistar Deportes y a través de su señal L1 MAX. Además, también podrás seguir el minuto a minuto gratis por Bolavip Perú.

Datos claves

Paolo Guerrero no viajará a Cajamarca para el partido contra UTC por precaución física.

Luis Ramos será el delantero titular de Alianza Lima este sábado 28 de febrero.

Ambos equipos lideran el Torneo Apertura con 10 puntos previo a la fecha 5.

