¡A semifinales! Así quedó la tabla de posiciones del grupo A de la Copa América de Futsal tras el triunfo de Perú

La Selección Peruana logro un hito histórico. Se clasificó por primera vez a una semifinal de Copa América de Futsal. Su victoria 2-1 ante Uruguay le permitió acceder a la instancia de los cuatro mejores en esta edición 2026, que se realiza en Luque, Paraguay.

Publicidad

Publicidad

Perú llegó a este partido en el tercer lugar, mientras que Uruguay estaba en el segundo. El único resultado que le servía para meterse en semifinales era el triunfo y lo logró de gran manera. El 2-1 lo logró gracias a los goles de Giacomo Rojas y Sebastián Obando.

Tweet placeholder

Con este resultado, además, ‘La Bicolor’ eliminó a ‘La Celeste’ y lo mandó a jugar por el quinto puesto de la Copa América de Futsal 2026. Por su parte, los dirigidos por Facundo Ruscica deberían jugar en la instancia de los cuatro mejores ante Brasil.

Publicidad

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A

Con el triunfo ante Uruguay, Perú llegó a los 9 puntos en el primer puesto. Sin embargo, espera por la definición del partido entre Argentina y Paraguay para definir si termina como líder o es segundo.

POS. EQUIPOS PUNTOS PJ. PG. PE. PP. DIF. 1 PERÚ 9 4 3 0 1 4 2 ARGENTINA 7 3 2 1 0 7 3 URUGUAY 7 4 2 0 2 1 4 Paraguay 3 3 1 0 2 0 5 Ecuador 0 4 0 0 4 -12

Publicidad

Publicidad

En el otro grupo, los clasificados fueron Brasil y Venezuela en el primer y segundo lugar, respectivamente. Dependiendo del resultado de Argentina vs. Paraguay se terminarán por definir los duelos de semifinales.

Así fue el partido entre Perú y Uruguay

ALINEACIONES

Uruguay (1): 1-Christian Gaitán, 2-Alejandro Aunchayna, 11-Camilo García, 13-Franco Duque, 14-Nicolás Martínez.

Suplentes: 12-Mathías Fernández, 3-Maximiliano Navarro,4-Bruno Natalgiovanni, 6-Nicolás Lachaga, 7-Diego Defiore, 8-Ignacio Salgues (C), 9-Nicolás Lamas, 10-Brandon Díaz.

Publicidad

Publicidad

Entrenador: Gabriel De Simone.

Perú (2): 1-Jesús Herrera, 7-Alex Juárez, 8-Sebastián Obando (C), 11-Pedro Mallaupoma, 13-Johnny Solano.

Suplentes: 12-Martín Vega, 2-Ronald Bocanegra, 3-Carlos Usquiano, 4-Giacomo Rojas, 5-Renzo Ramírez, 6-Jorge Aguilar, 9-Jordi Rivera, 10-Junior Ulloa, 14-Xavier Tavera.

Entrenador: Facundo Ruscica

GOLES

PT: No hubo. Resultado parcial: Uruguay 0-0 Perú

ST: 7’ Rojas (P), 11’ Obando (P), 17’ Martínez (U). Resultado final: Uruguay 1-2 Perú

TARJETAS

Amarilla: Rivera (P)

Árbitro principal: Ricardo Maral (Brasil).

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Copa América de Futsal 2026?

Las semifinales de la Copa América de Futsal 2026 están estipuladas para jugarse el sábado 31 de enero. En tanto, la final y el tercer puesto deberán jugarse al día siguiente, el domingo 1 de febrero.

Publicidad