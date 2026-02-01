Es tendencia:
Atento Mano Menezes: cambió de federación y ahora podrá jugar para la Selección Peruana

La FIFA oficializó la comunicación recibida por un jugador destacado del cuadro 'íntimo' en plena temporada 2026.

Por Nicole Cueva

Jugador de Alianza Lima podrá jugar para Perú
© Composición Bolavip PerúJugador de Alianza Lima podrá jugar para Perú

Alianza Lima ultima detalles para su debut en la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026 frente a 2 de Mayo. El cuadro ‘blanquiazul’ llega motivado tras una valiosa victoria por 2-1 ante Sport Huancayo, a pocos días de recibir al ‘Gallo Norteño’ en Matute por el certamen de la Conmebol.

Jugador de Alianza Lima recibió gran noticia

En este contexto, la cuenta especializada en fútbol ecuatoriano ‘MrOFF’ llamó la atención de los hinchas al revelar en sus redes sociales una noticia relevante sobre un actual jugador del plantel victoriano: Jairo Vélez.

En los últimos días, el exvolante de Universitario fue notificado de que la FIFA aprobó su cambio de federación, por lo que ya se encuentra habilitado para ser convocado a la ‘Bicolor’. Esta noticia llega en un momento positivo para el mediocampista ofensivo, que atraviesa un buen presente en el ‘equipo del pueblo’.

El volante Jairo Vélez, nacido en El Carmen (Manabí), ha recibido la notificación de la FIFA de cambio de federación y podrá representar a la selección peruana. El futbolista ha completado cinco años de residencia en el vecino país del sur y cumplido los requisitos para ser tomado en cuenta”, se puede leer en la publicación.

FIFA aprobó cambio de Federación de Vélez

Según explicó en sus redes sociales el abogado internacional Marcelo Bee Sellares, la FIFA dio luz verde al cambio de Federación del futbolista Jairo Vélez tras haber residido y competido por más de cinco años en el país.

Recordemos que, en septiembre de 2024, Vélez obtuvo la nacionalidad peruana, dejando así de ocupar cupo de extranjero en el equipo norteño. Este proceso se concretó luego de que el jugador cumpliera con los cinco años de residencia continua en el país.

DATOS CLAVES

  • Jairo Vélez fue habilitado por la FIFA para representar a la Selección Peruana de fútbol.
  • El volante de Alianza Lima completó cinco años de residencia continua para el cambio de federación.
  • El club ‘blanquiazul’ enfrentará a 2 de Mayo en la fase preliminar de Copa Libertadores.
nicole cueva
Nicole Cueva
