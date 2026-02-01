Alianza Lima recibió la mejor motivación posible antes de jugar con 2 de Mayo por Copa Libertadores

El camino de Alianza Lima en la Copa Libertadores 2026 parece despejarse tras las noticias que llegan desde Paraguay. El Club Sportivo 2 de Mayo, rival de los íntimos en la Fase 1, atraviesa una crisis deportiva profunda que ha generado optimismo en La Victoria.

Alianza Lima sueña con vencer a 2 de Mayo

La última presentación del “Gallo Norteño” fue un auténtico desastre defensivo que encendió todas las alarmas en Pedro Juan Caballero. El equipo cayó goleado por un contundente 5-1 ante Nacional, dejando en evidencia falencias estructurales que Alianza podría aprovechar en el torneo continental.

Este resultado no es un hecho aislado, ya que el conjunto paraguayo se encuentra actualmente en el penúltimo lugar de su liga local. Con apenas un punto sumado en tres jornadas, la presión sobre el plantel y el cuerpo técnico ha crecido de forma exponencial antes del debut internacional.

A pesar de que el técnico del 2 de Mayo decidió rotar algunos nombres para priorizar el duelo ante Alianza Lima, la fragilidad defensiva fue absoluta. Recibir cinco goles en un solo partido es un golpe anímico durísimo para un equipo que debutará en la Copa Libertadores el próximo miércoles.

Alianza Lima celebró gracias al gol reciente de Alan Cantero. (Foto: X).

Para el cuadro blanquiazul, este escenario representa una oportunidad de oro para sacar ventaja en el partido de ida. Llegar a un estadio visitante donde el rival arrastra una racha negativa y dudas en el arco propio es el escenario ideal para el equipo de Pablo Guede.

El objetivo de Alianza Lima será golpear temprano en el Estadio Río Parapití para hundir aún más la confianza del cuadro local. Con la jerarquía de su plantel, el equipo peruano parte como favorito para cerrar la llave y avanzar hacia la siguiente fase del torneo más importante del continente.

¿Cuál es el récord reciente del 2 de Mayo?

2 de Mayo atraviesa un inicio de 2026 complicado. Tras tres fechas del Torneo Apertura, el equipo paraguayo aún no conoce la victoria, registrando un empate y dos derrotas. Además, su diferencia de gol es preocupante, con un saldo negativo de -5.

¿Cuál es el presente de 2 de Mayo?

El club atraviesa una de las peores series de resultados de su historia profesional antes de un torneo internacional. A pesar de esta mala racha, se anticipa un lleno total en Pedro Juan Caballero, impulsado por la gran expectativa de enfrentar a un equipo importante de Perú.

Alianza Lima tiene a Paolo Guerrero como máxima figura. (Foto: X).

DATOS CLAVES