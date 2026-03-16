Los grandes ausentes en la lista de la Selección Peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras

Comienza una nueva etapa en la Selección Peruana con Mano Menezes al mando. Hoy, lunes 16 de marzo, el técnico brasileño dio a conocer su primera lista de convocados para los amistosos que la ‘bicolor’ disputará frente a Senegal y Honduras durante la fecha FIFA de marzo.

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Durante el 2026, el combinado nacional tiene programados ocho partidos en su calendario, siendo los primeros frente a Senegal y Honduras. En la lista de convocados también sorprende la ausencia de ciertos jugadores. ¿De quiénes se trata?

Los grandes ausentes en la lista de Mano Menezes

Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Kevin Quevedo y Luis Ramos (Alianza Lima)

Edison Flores, Andy Polo, Anderson Santamaría y Bryan Reyna (Universitario)

Sergio Peña (Sakaryaspor)

Gianluca Lapadula (Spezia Calcio)

Christian Cueva (Juan Pablo II)

Carlos Zambrano (Sin equipo)

Yordy Reyna (Rodina Moscú)

Renato Tapia (Al Wasl)

Piero Quispe (Sydney FC)

Felipe Chávez (FC Köln)

Bassco Soyer (Gil Vicente)

Lista oficial de convocados de Perú

Arqueros: Diego Enríquez, Diego Romero y Pedro Gallese.

Diego Enríquez, Diego Romero y Pedro Gallese. Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marco López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.

Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marco López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés. Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún.

Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún. Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea y Kenji Cabrera.

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ver también Mano Menezes presentó su primera lista de convocados en la Selección Peruana para jugar contra Senegal y Honduras

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

Los próximos encuentros de Perú serán frente a Senegal el 28 de marzo desde las 11:00 horas y ante Honduras el 31 de marzo a partir de las 13:00 horas. Ambos partidos corresponden a los amistosos programados por la fecha FIFA.

DATOS CLAVES

Mano Menezes presentó este lunes 16 de marzo su primera lista de convocados con la Selección Peruana .

presentó este lunes su primera lista de convocados con la . La “bicolor” enfrentará a Senegal y Honduras en los amistosos programados por la fecha FIFA .

y en los amistosos programados por la . Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Gianluca Lapadula son los grandes ausentes en la convocatoria oficial.

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