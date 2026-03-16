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Selección Peruana

Los grandes ausentes en la lista de la Selección Peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras

Se reveló la nómina de Mano Menezes para afrontar los duelos por fecha FIFA. Conoce qué jugadores no fueron tomados en cuenta.

Por Nicole Cueva

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Selección Peruana.
© GettySelección Peruana.

Comienza una nueva etapa en la Selección Peruana con Mano Menezes al mando. Hoy, lunes 16 de marzo, el técnico brasileño dio a conocer su primera lista de convocados para los amistosos que la ‘bicolor’ disputará frente a Senegal y Honduras durante la fecha FIFA de marzo.

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Durante el 2026, el combinado nacional tiene programados ocho partidos en su calendario, siendo los primeros frente a Senegal y Honduras. En la lista de convocados también sorprende la ausencia de ciertos jugadores. ¿De quiénes se trata?

Los grandes ausentes en la lista de Mano Menezes

  • Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Kevin Quevedo y Luis Ramos (Alianza Lima)
  • Edison Flores, Andy Polo, Anderson Santamaría y Bryan Reyna (Universitario)
  • Sergio Peña (Sakaryaspor)
  • Gianluca Lapadula (Spezia Calcio)
  • Christian Cueva (Juan Pablo II)
  • Carlos Zambrano (Sin equipo)
  • Yordy Reyna (Rodina Moscú)
  • Renato Tapia (Al Wasl)
  • Piero Quispe (Sydney FC)
  • Felipe Chávez (FC Köln)
  • Bassco Soyer (Gil Vicente)

Lista oficial de convocados de Perú

  • Arqueros: Diego Enríquez, Diego Romero y Pedro Gallese.
  • Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marco López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún.
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea y Kenji Cabrera.
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Mano Menezes presentó su primera lista de convocados en la Selección Peruana para jugar contra Senegal y Honduras

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Mano Menezes presentó su primera lista de convocados en la Selección Peruana para jugar contra Senegal y Honduras

¿Cuándo juega la Selección Peruana?

Los próximos encuentros de Perú serán frente a Senegal el 28 de marzo desde las 11:00 horas y ante Honduras el 31 de marzo a partir de las 13:00 horas. Ambos partidos corresponden a los amistosos programados por la fecha FIFA.

DATOS CLAVES

  • Mano Menezes presentó este lunes 16 de marzo su primera lista de convocados con la Selección Peruana.
  • La “bicolor” enfrentará a Senegal y Honduras en los amistosos programados por la fecha FIFA.
  • Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Gianluca Lapadula son los grandes ausentes en la convocatoria oficial.
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Nicole Cueva
Nicole Cueva
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