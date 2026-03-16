Los grandes ausentes en la lista de la Selección Peruana para los amistosos ante Senegal y Honduras

Comienza una nueva etapa en la Selección Peruana con Mano Menezes al mando. Hoy, lunes 16 de marzo, el técnico brasileño dio a conocer su primera lista de convocados para los amistosos que la ‘bicolor’ disputará frente a Senegal y Honduras durante la fecha FIFA de marzo.
Durante el 2026, el combinado nacional tiene programados ocho partidos en su calendario, siendo los primeros frente a Senegal y Honduras. En la lista de convocados también sorprende la ausencia de ciertos jugadores. ¿De quiénes se trata?
Los grandes ausentes en la lista de Mano Menezes
- Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Kevin Quevedo y Luis Ramos (Alianza Lima)
- Edison Flores, Andy Polo, Anderson Santamaría y Bryan Reyna (Universitario)
- Sergio Peña (Sakaryaspor)
- Gianluca Lapadula (Spezia Calcio)
- Christian Cueva (Juan Pablo II)
- Carlos Zambrano (Sin equipo)
- Yordy Reyna (Rodina Moscú)
- Renato Tapia (Al Wasl)
- Piero Quispe (Sydney FC)
- Felipe Chávez (FC Köln)
- Bassco Soyer (Gil Vicente)
Lista oficial de convocados de Perú
- Arqueros: Diego Enríquez, Diego Romero y Pedro Gallese.
- Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marco López, Matías Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne y Renzo Garcés.
- Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Jesús Pretell y Yoshimar Yotún.
- Delanteros: Adrián Ugarriza, Alex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea y Kenji Cabrera.
ver también
Mano Menezes presentó su primera lista de convocados en la Selección Peruana para jugar contra Senegal y Honduras
¿Cuándo juega la Selección Peruana?
Los próximos encuentros de Perú serán frente a Senegal el 28 de marzo desde las 11:00 horas y ante Honduras el 31 de marzo a partir de las 13:00 horas. Ambos partidos corresponden a los amistosos programados por la fecha FIFA.
DATOS CLAVES
- Mano Menezes presentó este lunes 16 de marzo su primera lista de convocados con la Selección Peruana.
- La “bicolor” enfrentará a Senegal y Honduras en los amistosos programados por la fecha FIFA.
- Paolo Guerrero, Luis Advíncula y Gianluca Lapadula son los grandes ausentes en la convocatoria oficial.