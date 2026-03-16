Mano Menezes ya impone: las sorpresas en su primera lista de convocados con la Selección Peruana

La Era de Mano Menezes empezará de manera oficial en los próximos días. Ahora que la Selección Peruana ya conoce a los rivales internacionales que enfrentará, este lunes se conocieron quiénes son los integrantes de la lista de convocados, que continuará la renovación a como dé lugar pensando en el siguiente proceso mundialista. Es por ello que aquí vamos a detallar las sorpresas de la nómina.

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Entre los jugadores que más sorpresas ocasionaron con su presencia en la primera convocatoria de Mano Menezes, no hay duda alguna de que nombres como los de Alfonso Barco (HNK Rijeka/CRO), Marco Huamán (Alianza Lima), Matías Zegarra (FBC Melgar), Adrián Quiroz (CD Los Chankas), Jairo Vélez (Alianza Lima) y Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting).

“Estamos en constante contacto para convocar a estos jugadores. Entendemos lo importante que es valorizar a nuestra liga. Hay que estar atentos también con los jugadores que están fuera”, resumió sobre las sorpresas en la conferencia de prensa que se hizo en la Videna con la presentación de la lista de convocados.

A su vez, se detuvo en las cualidades de Jairo Vélez para ser convocado. “Lo encontramos fundamental en la función en la que lo estamos pensando“, resumió. Y agregó: “Es uno de los jugadores más importantes en el último tercio del equipo“.

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Jairo Vélez, jugador de Alianza Lima, convocado a la Selección Peruana (Getty Images).

La lista oficial de convocados de la Selección Peruana para enfrentar Senegal y Honduras

Arqueros: Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL)

Diego Enríquez (Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL) Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka/CRO), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg/ALE), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague/DIN), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga-CHZ) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka/CRO), César Inga (Universitario), Fabio Gruber (Nuremberg/ALE), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague/DIN), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga-CHZ) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (CD Los Chankas), André Carrillo (Corinthians/BRA), Erick Noriega (Gremio/BRA), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito/ECU) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (CD Los Chankas), André Carrillo (Corinthians/BRA), Erick Noriega (Gremio/BRA), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell (Liga de Quito/ECU) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona/ISR), Alex Valera (Universitario), Joao Grimaldo (Sparta Praga-CHZ), Juan Pablo Goicochea (Defensor Sporting/URU) y Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps/CAN).

ver también La categórica calificación que le dio Ricardo Gareca a Mano Menezes como técnico de la Selección Peruana

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Selección

Día y hora de los amistosos de la Selección Peruana ante Senegal y Honduras

Ahora que se conocen a los jugadores convocados para los primeros partidos amistosos internacionales que disputará Mano Menezes al mando de la Selección Peruana, es importante recalcar que el duelo ante Senegal será el próximo sábado 28 de marzo a las 11:00 horas en el Stade de France ubicado en París, Francia. Luego, el martes 31 de marzo a las 13:00 horas, el equipo de todos enfrentará a Honduras en el Estadio Municipal de Butarque en Madrid, España.

Fuente: La Bicolor.

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