Las caras nuevas de Mano Menezes para los partidos amistosos contra USA, México, Canadá y Colombia

Dentro de la lista de convocados de la Selección Peruana, hay varias caras nuevas. Conoce a qué jugadores llamó por primera vez Mano Menezes.

La Selección Peruana afrontará una exigente gira internacional frente a rivales de jerarquía como Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. El técnico Mano Menezes presentó una nómina que combina la base de referentes consolidados con futbolistas de marcada proyección.

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El proyecto del estratega brasileño busca refrescar las líneas de la ‘Bicolor’ para ampliar la competitividad internacional. Entre sorpresas de la Liga 1, y retornos del exterior, la convocatoria genera amplia expectativa.

Mano Menezes presentó a sus convocados para la Selección Peruana. (Foto: X).

Sorpresas y novedades del torneo local

La presencia de Piero Magallanes destaca como un llamado inédito en su trayectoria. El atacante de Sport Huancayo fue citado por primera vez al equipo absoluto gracias a su gran momento individual en el torneo local.

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Por su parte hay un nombre pedido por la mayoría de hinchas, Oslimg Mora suma una nueva oportunidad internacional en el sector de volante o carrilero. Tras su debut en 2021 por Clasificatorias, el futbolista de Sport Boys regresa al entorno del equipo patrio.

Juventud y proyección para el recambio generacional

El recambio generacional toma forma con el ingreso de Bassco Soyer, extremo del Gil Vicente de Portugal. Su formación en el balompié europeo le permite ofrecer alternativas dinámicas en el ataque peruano.

A esta juventud se une Matías Zegarra, zaguero de FBC Melgar. Su solidez en el torneo peruano convenció al comando técnico para darle su primera prueba a nivel mayor.

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Un grupo equilibrado para la gira internacional

Estas caras nuevas compartirán nómina con elementos de roce europeo como Fabio Gruber (FSV Mainz 05) u Oliver Sonne (Burnley). La combinación entre juventud y recorrido internacional busca potenciar la idea táctica en el terreno de juego.

Mano Menezes evalúa a sus dirigidos frente a representativos con alto nivel de exigencia en Norteamérica y Sudamérica. La gira internacional servirá para consolidar un planteamiento equilibrado y competitivo de cara a los próximos retos.

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