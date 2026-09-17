Las grandes ausencias en la lista de convocados de Mano Menezes

Se conoció la lista oficial de la Selección Peruana para los próximos amistosos y existen diversas sorpresas. Los ausentes llaman poderosamente la atención de los hinchas, así que veamos de quiénes se trata.

La Selección Peruana empieza a vivir la previa de la próxima fecha FIFA y por ello es que el día de hoy se pudo conocer de manera oficial la lista de convocados. Mano Menezes fue el protagonista de la jornada al anunciar a los jugadores que representarán al equipo de todos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Dicho esto, lo llamativo también son las grandes ausencias.

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Si bien Mano Menezes sigue con la premisa de no dar detalles de aquellos jugadores que no están citados para enfocarse plenamente en los que trabajarán en los próximos días en Videna, no podemos perder de vista que la ausencia de Renato Tapia se mantiene como una de las más peculiares, por decir lo menos. Hasta ahora no ha sido citado en todo este proceso, así que sorprende mucho.

Entre otros jugadores que tampoco fueron citados por distintos motivos, como por ejemplo la poca continuidad en cada uno de sus equipos, podemos mencionar a Joao Grimaldo, Felipe Chávez y Alfonso Barco. Asimismo, Adrián Quiroz perdió espacio en esta convocatoria ya que en el último tramo con camiseta de Universitario de Deportes no ha demostrado un nivel óptimo.

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Alejandro Hohberg y Kenji Cabrera tampoco fueron citados al estar lesionados en estos momentos. Finalmente, y no por ello menos importante, nombres como los de Beto da Silva y Matías Succar que uno hubiese pensado que tendrían la oportunidad de ser llamados tampoco están en la lista. Quizá el hecho de aún no competir en la altura les quita un poco de relevancia a las figuras de Cienciano.

Fuente: La Bicolor.

Fechas confirmadas para los próximos amistosos de la Selección Peruana

Ahora que se pudo conocer de manera oficial la lista de convocados de la Selección Peruana para la próxima fecha FIFA que se disputará entre fines de septiembre e inicio de octubre, los trabajos en Videna serán determinantes para seguir optimizando el proceso liderado por Mano Menezes. Es así que las fechas de los amistosos internaciones están totalmente confirmadas.

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Los próximos partidos de la Selección Peruana representan una prueba de fuego para el equipo y para Mano Menezes ya que hablamos de rivales que estuvieron en el Mundial 2026. El 26 septiembre se jugará ante Estados Unidos en Orlando, el 29 de septiembre será contra México en New Jersey, el 3 de octubre frente a Canadá en Montreal y el 6 de octubre se enfrentará a Colombia en Miami.

Fuente: La Bicolor.

La lista de convocados de la Selección Peruana

Arqueros

Diego Romero (Universitario)

Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

Pedro Gallese (Deportivo Cali)

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Defensas

César Inga (Universitario)

Erick Noriega (Grêmio – Brasil)

Fabio Gruber (1. FSV Mainz 05 – Alemania)

Marco Huamán (Alianza Lima)

Marcos López (Copenhague – Dinamarca)

Matías Zegarra (FBC Melgar)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

Oliver Sonne (Burnley – Inglaterra)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Centrocampistas

André Carrillo (Corinthians – Brasil)

Jairo Concha (Universitario)

Jairo Vélez (Alianza Lima)

Jesús Pretell (LDU – Ecuador)

Oslimg Mora (Sport Boys)

Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos)

Wilder Cartagena (Orlando City – Estados Unidos)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Delanteros

Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva – Israel)

Álex Valera (Universitario)

Bassco Soyer (Gil Vicente – Portugal)

Gianluca Lapadula (Universitario)

Jhonny Vidales (FBC Melgar)

Piero Magallanes (Sport Huancayo)

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