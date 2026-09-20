Carlos Zambrano explotó tras insultos de la hinchada de FBC Melgar: “Ignorancia de la gente”

Sport Boys regresó a Lima tras empatar con FBC Melgar en condición de visita y Carlos Zambrano respondió por el tenso momento vivido con los hinchas arequipeños que le recordaron un episodio negativo del pasado reciente.

Sport Boys consiguió un valioso empate ante FBC Melgar en Arequipa que le permite seguir prendido con la intención de luchar por el Torneo Clausura 2026. Si bien lo futbolístico fue analizado, durante el final del encuentro se dio un cruce muy singular entre los hinchas rojinegros y un Carlos Zambrano que quedó tendido en el campo de juego cuando el marcador ya estaba igualado 1-1.

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En una clara señal de repudiar el presunto tiempo que estaba haciendo Carlos Zambrano para quemar minutos cuando el encuentro empezaba a mostrarse bien caliente por la necesidad de ambos equipos, desde las tribunas del Estadio Monumental de la UNSA empezó a escucharse un cántico bastante ofensivo y radical hacia el defensor en alusión a la denuncia sufrida por agresión sexual.

En base a ello, y en el regreso de la delegación de Sport Boys a la capital peruana luego del duelo ante FBC Melgar, Carlos Zambrano dio la cara y respondió sobre lo sucedido. Además de comentar que entiende la calentura de los hinchas y que este tipo de momentos son parte del fútbol como tal, por otro lado asegura que se trata de gente sin conocimiento de causa y por eso lo insultaron así.

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“Muy tranquilo, la verdad. Sé que es parte del folclore del fútbol, que no debería pasar, pero son cosas que pasan. Así que lo tomo de la mejor manera. Lo he dicho muchas veces, a mí no me mueve nada el tema de la denuncia. Es la ignorancia de la gente que sin saber habla, pero bueno, es parte de y ya está“; declaró Carlos Zambrano en charla con los medios deportivos nacionales.

🎙️CARLOS ZAMBRANO, jugador de Sport Boys: “El 1T fue desastroso, somos conscientes de eso. Sé que es parte del folclore del fútbol, lo tomo de la mejor manera. LA IGNORANCIA DE LA GENTE SIN SABER”



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¿Cómo quedaron FBC Melgar y Sport Boys en el Torneo Clausura 2026?

Al término de la fecha 10 del Torneo Clausura 2026, el partido de ayer por la noche entre FBC Melgar vs. Sport Boys era realmente clave en los intereses de cada uno de los equipos. Si bien ambos necesitaban la victoria a como de lugar para seguir acomodándose mejor en la zona más alta del campeonato, finalmente no lo consiguieron y se repartieron los puntos tras igualar 1-1.

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Es así que tanto rojinegros como rosados sumaron 18 puntos en la tabla de posiciones, aunque por diferencia de goles es que FBC Melgar se ubica en el puesto 7 y Sport Boys quedó en la ubicación 8. A falta de tan solo 7 jornadas para el término de esta etapa, veremos qué nivel muestran en la recta final y si es que son capaces de mantener la regularidad cuando el objetivo es llegar al título.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

FBC Melgar y Sport Boys empataron 1-1 por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026 .

y empataron 1-1 por la fecha 10 del . Carlos Zambrano respondió a los insultos en el estadio atribuyéndolos a la ignorancia.

respondió a los insultos en el estadio atribuyéndolos a la ignorancia. 18 puntos sumaron ambos equipos, quedando FBC Melgar séptimo y Sport Boys en octavo lugar.