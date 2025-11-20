Julio César Uribe sacó cara por Ricardo Gareca y lo defendió de Jean Ferrari: “Todos tienen derecho…”

Julio César Uribe ha seguido de cerca los recientes encuentros de la Selección Peruana y fue por esto que aprovechó en dar su opinión sobre la polémica protagonizada por Jean Ferrari frente a Ricardo Gareca respecto a la gestión y el trabajo que se realiza en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En un primer momento, el ‘Diamante’ expresó su comprensión sobre las dificultades que implica el inicio de cualquier proceso y señaló que lo importante es respaldar a los jóvenes para que puedan consolidarse en la ‘bicolor’.

“Los procesos en el inicio siempre son difíciles y hay que apoyar a los jóvenes para que puedan consolidarse. Nadie puede estar tranquilo cuando las cosas no se dan, pero hay que prepararse para que se den. Muchos creen estar preparados y a veces están lejos de lo que eso significa, de estar bien preparados”, expresó en conversación con los medios de comunicación.

Uribe defendió a Ricardo Gareca tras polémica con Ferrari

Por otro lado, Uribe se refirió a la polémica entre Ricardo Gareca y Jean Ferrari, señalando que todos tienen derecho a expresar su opinión y que es importante respetar la percepción de cada persona.

“Todos tienen derecho a hablar, lo que no se puede hacer es hablar sin respetar. Las opiniones hay que saberlas entender y el mundo de la interpretación es ilimitado en base a las personales de cada quien. Cada quien es dueño de su interpretación”, explicó.

Además, el directivo de Sporting Cristal aseguró que el ‘Tigre’ no faltó el respeto a nadie. “Ricardo Gareca es una gran persona, un gran técnico que nunca le ha faltado respeto a nadie. Entonces, el error puede que haya estado en la interpretación”.

El enfrentamiento entre Gareca y Ferrari

Ricardo Gareca se pronunció sobre el recambio generacional en la Selección Peruana y, basándose en su experiencia, señaló que este proceso debe llevarse a cabo de manera gradual. El ‘Tigre’ no realizó ningún tipo de crítica y mantuvo un tono respetuoso durante toda la entrevista.

No obstante, Jean Ferrari reaccionó a un titular tendencioso de un medio y se expresó a través de su cuenta de Twitter. “Hablamos de proceso, algo que debió empezar en su época y no lo hizo, no sé qué busca con tanta entrevista. Estamos fuertes y seguiremos así, ya estuviste en otros lugares y los resultados están a la vista, a nuestra selección la defenderemos todos los que la queremos bien“, escribió el dirigente.

