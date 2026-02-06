Gabriel Costa volvió a ser noticia en el fútbol peruano, pero esta vez no por un fichaje o un partido, sino por una confesión que sorprendió a todos: el volante nacionalizado peruano reveló que su gran sueño, una vez que se retire del fútbol profesional, es convertirse en director técnico de la Selección Peruana.

El actual mediocampista, que hoy se encuentra buscando club para continuar su carrera, fue claro al expresar que ya tiene definido su futuro fuera de las canchas y que apunta directamente al cargo más importante del país. “Después de mi etapa como futbolista, quiero ser el técnico de la Selección Peruana. Me voy a preparar y estoy convencido que lo voy a lograr”, aseguró en charla con ‘Denganche’.

Pero Costa no se quedó solo en una declaración de deseo, sino que explicó que su plan es formarse de manera seria y profesional para llegar preparado a ese objetivo. “Para eso, me capacitaré con entrenadores de recorrido”, agregó, dejando en claro que su intención no es improvisar, sino construir una carrera como entrenador paso a paso.

El vínculo emocional de Gabriel Costa con la Blanquirroja también fue clave en su reflexión, ya que recordó con mucho sentimiento lo que significó vestir la camiseta nacional. “En la Selección Peruana fui feliz. Me encantó venir, entrenar, compartir con los compañeros que tuve”, comentó con evidente nostalgia.

Gabriel Costa confirmó que quiere ser el entrenador de la Selección Peruana. (Foto: Producción Bolavip)

De esta manera, mientras define su futuro inmediato como futbolista, Gabriel Costa ya proyecta su carrera a largo plazo y sueña en grande: pasar del campo de juego al banco de suplentes, con la ambición de algún día dirigir a la Selección Peruana y devolverle todo lo que, según él, le dio como jugador.

Incluso, el exjugador de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal fue más allá y describió su etapa en la selección como el momento más alto de su carrera. “Fue mi punto máximo de felicidad en el fútbol. Jugar con Perú fue tocar el cielo con las manos”, afirmó, dejando ver que la Blanquirroja marcó su vida profesional.

¿Cuántos años tiene Gabriel Costa?

Gabriel Costa tiene 35 años, juega de volante o extremo y ha defendido la camiseta de la Selección Peruana. Además, es uno de los últimos jugadores en haber pasado por Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario.

¿Cuánto vale actualmente Gabriel Costa?

Gabriel Costa vale actualmente 150 mil euros, según la última información oficial de Transfermarkt. Hay que mencionar que su punto más alto fue de 850 mil euros en el 2022, cuando tenía 32 años y jugaba en Colo Colo.

Datos claves

Gabriel Costa reveló en ‘Denganche’ su objetivo de ser técnico de la selección peruana.

El futbolista planea capacitarse con entrenadores de amplia trayectoria tras retirarse del campo profesional.

Costa jugó previamente en los clubes peruanos Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

