Dónde ver EN VIVO Perú vs. España por amistoso internacional: canales de TV y streaming online

Revisa la fecha, horario y canal de TV para poder seguir el amistoso internacional entre peruanos y españoles.

La Selección Peruana afrontará hoy, lunes 8 de junio, un exigente desafío cuando se enfrente a la siempre complicada España en un amistoso internacional de alto nivel.

Publicidad

La ‘Bicolor’ llega a este compromiso en pleno proceso de fortalecimiento de su propuesta futbolística y buscará mostrar avances ante uno de los equipos más competitivos del momento.

Por su parte, el conjunto español utilizará este encuentro como una prueba importante para afinar aspectos de su funcionamiento colectivo antes de encarar la Copa del Mundo, lo que garantiza un duelo atractivo y de gran intensidad.

¿Dónde ver Perú vs. España EN VIVO?

Los hinchas de la Selección Peruana podrán seguir el amistoso internacional a través de la señal de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), así como por televisión abierta mediante América TV (canales 4 y 704 HD) y ATV (canales 9 y 709 HD), que transmitirán el encuentro en directo.

Publicidad

Argentina: ESPN Argentina y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Brasil: SporTV

Chile: ESPN Chile y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Perú: ATV, América Televisión, Movistar Deportes

Uruguay: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

¿A qué hora juega Perú vs. España?

El encuentro entre peruanos y españoles está programado para las 21:00 horas de nuestro país y se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México. Se trata de un compromiso que ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes estarán atentos al desempeño de la ‘Blanquirroja’. Revisa a continuación los horarios correspondientes para otros países:



Perú, Colombia, Ecuador : 21:00 horas

: 21:00 horas Bolivia, Venezuela : 22:00 horas

: 22:00 horas Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay : 23:00 horas

Chile, Paraguay y : 23:00 horas México (CDMX) : 20:00 horas

: 20:00 horas Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica : 20:00 horas

: 20:00 horas Panamá : 21:00 horas

: 21:00 horas Estados Unidos (Miami) : 22:00 horas

: 22:00 horas España: 04:00 horas (del día siguiente)

Publicidad

❤️ 𝗨𝗻 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗱𝗼, 𝘂𝗻𝗮 𝗯𝗮𝗻𝗱𝗲𝗿𝗮, 𝘂𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 🇵🇪



España 🇪🇸 🆚 #LaBicolor 🇵🇪

🏟️ Estadio Cuauhtémoc

🥅 Amistoso Internacional#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/9ForCuKyt5 — La Bicolor (@SeleccionPeru) June 8, 2026

¿Cómo llegan ambos equipos?

La Selección Peruana afrontará este compromiso motivada tras su reciente triunfo ante Haití, mientras que España llega después de igualar en su última presentación frente a Irak.

Aunque el combinado europeo tendrá algunas ausencias importantes, intentará imponer su juego frente al equipo dirigido por Mano Menezes en un duelo de gran expectativa.

Publicidad

DATOS CLAVES

El partido Perú vs España se jugará hoy, lunes 8 de junio, en Puebla, México.

La transmisión en Perú estará a cargo de América TV, ATV y Movistar Deportes.

El director técnico Mano Menezes comanda a la Selección Peruana para este compromiso internacional.