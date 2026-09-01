El consejo clave que Ricardo Gareca le dio a Mano Menezes para triunfar en la Selección Peruana

Ricardo Gareca reapareció en los medios locales y se animó a hablar del proceso de Mano Menezes. Fiel a su estilo, el estratega argentino dio detalles sobre un aspecto clave para potenciar a los jugadores peruanos.

Ahora que la Selección Peruana vive un nuevo proceso y que se asoman amistosos internacionales de vital relevancia para la conformación del plantel que afrontará el camino rumbo al Mundial 2030, la figura de Ricardo Gareca reapareció en el medio local para dar una especie de consejo a Mano Menezes, sobre todo cuando es muy consciente y confía en el talento del jugador nacional.

Publicidad

Fuente: La Bicolor.

Así es. El ‘Tigre’ Gareca conversó con el portal intercional ‘Flashscore‘ y detalló lo que representa el trabajo de Mano Menezes al mando de la Selección Peruana. Reconociendo en todo momento que el brasileño es un profesional de enorme recorrido y que conoce muy bien lo que debe hacer, no dudó en hablar sobre la importancia de explotar a más no poder la creatividad del fútbol peruano.

“¿Qué le digo a Menezes? Que, sin lugar a dudas, es un técnico que tiene un reconocimiento muy importante. Él sabrá qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que en lo que yo me enfoqué en su momento fue en tratar de acentuar la creatividad del jugador peruano“; expresó en primera instancia Ricardo Gareca y con una idea de lo que en su momento le tocó hacer en la Selección Peruana.

Publicidad

En esta misma línea, el DT argentino recordó su etapa en la Bicolor respetando la premisa expuesta. “Creo que eso es importante porque el jugador peruano tiene esa característica y hacerla respetar es importante, pero Mano tiene que vivir su propia experiencia. Lo que intentamos nosotros fue respetar la idiosincrasia de cómo le gusta jugar al peruano. No un juego tan vertical, lo que a mí realmente me interesaba era explotar la creatividad del jugador peruano“.

Fuente: La Bicolor.

Los próximos amistosos de la Selección Peruana

La Selección Peruana se alista para nuevos amistosos internacionales en el proceso de Mano Menezes y en pocos días se conocerá la convocatoria oficial para los cuatro partidos que se vienen. El 26 septiembre será ante Estados Unidos en Orlando, el 29 de septiembre se jugará frente a México en New Jersey, el 3 de octubre contra Canadá en Montreal y el 6 de octubre Colombia en Miami.

Publicidad

Sin duda alguna, son pruebas de fuego muy importantes para el equipo de todos y veremos finalmente cuál es la estrategia del comando técnico jugando fuera de casa. Además, el más reciente consejo otorgado por Ricardo Gareca también podría ser tomado en cuenta como un aliciente hacia la llegada a los jugadores para que existe una mejor versión de un plantel que aún sigue en formación.

Fuente: La Bicolor.

DATOS CLAVES

Ricardo Gareca aconsejó a Mano Menezes explotar la creatividad del futbolista peruano.

aconsejó a explotar la creatividad del futbolista peruano. La Selección Peruana jugará cuatro amistosos internacionales entre el 26 de septiembre y octubre.

jugará cuatro amistosos internacionales entre el 26 de septiembre y octubre. Estados Unidos, México, Canadá y Colombia serán los rivales de la Selección Peruana.