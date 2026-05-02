Universitario aclara el interés en fichar a Ricardo Gareca luego de La Sustancia y el Mundial 2026

Universitario de Deportes se mantiene en la búsqueda constante de un nuevo comando técnico luego de la salida de Javier Rabanal y el interinato que se viene dando con Jorge Araujo. La directiva está trabajando en ello y lo cierto es que hay varios nombres que suenan durante las últimas horas, tal y como es el caso de un Ricardo Gareca que por ahora está ocupado en otros asuntos.

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Como bien sabemos, Ricardo Gareca ha manifestado que no puede tomar la dirección técnica de un equipo hasta después de su acuerdo con el programa digital La Sustancia y también del Mundial 2026. Hay proyectos que el argentino está liderando y que por el momento lo alejan de un vestuario. A raíz de ello es que desde la interna de Universitario de Deportes tomaron una drástica decisión.

Fuente: La Sustancia.

“Ya respondió eso Franco Velazco. Se hizo la evaluación sobre el profesor Ricardo Gareca y dentro del análisis quedó contemplado no continuar ni realizar ningún tipo de acercamiento porque no se encontraba dentro de lo que nosotros estábamos buscando. De parte nuestra, no ha habido ninguna intención a priori“; reveló Antonio García Pye, Gerente Deportivo de la ‘U’, en una reciente charla con los medios en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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“Ha servido muchísimo el triunfo, ha sido una oxigenación. La U es un equipo que puede tener tropiezos pero SIEMPRE se levanta. Fracasa el que no se levanta”



Antonio García Pye, Gerente deportivo de Universitario



🎙️ @PaolovelaR pic.twitter.com/uL7QsPuOEY — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 2, 2026

En la previa del viaje de la delegación de Universitario de Deportes rumbo a la ciudad de Trujillo para enfrentar a Juan Pablo II, el directivo aclaró la postura de la institución respecto a un presunto interés por Ricardo Gareca y ahora sí ha quedado clarísimo que no lo tienen en la mira. Es por ello que serían otros candidatos los que realmente están en la mira del tricampeón del fútbol peruano.

¿Quiénes son los candidatos para dirigir en Universitario?

Ahora que Ricardo Gareca quedó al margen de los intereses de Universitario de Deportes, hay otros candidatos que en el papel sí genera análisis en la interna de la institución. El nombre que sigue sonando en el medio local es el de Fabián Bustos, quien a pesar de tener contrato con Millonarios FC de Colombia sería del agrado de la directiva merengue y esperan persuadirlo muy pronto.

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No es una tarea sencilla, pero solo el tiempo dirá si es que realmente se concreta una negociación. Otro entrenador que se mencionó fue Pablo Peirano, quien conoce bien el fútbol peruano y que actualmente está libre. Eso sí, el estratega reveló hace unos días que no se han contactado directamente con él, pero que su entorno más cercano habría sido estudiado para analizar el estilo de juego.

Fuente: Composición Bolavip.

DATOS CLAVES

Universitario de Deportes descartó oficialmente cualquier acercamiento con Ricardo Gareca debido a que no se ajusta al perfil buscado por la directiva.

descartó oficialmente cualquier acercamiento con debido a que no se ajusta al perfil buscado por la directiva. Antonio García Pye , Gerente Deportivo, confirmó que la institución ni siquiera ha tenido la intención de iniciar negociaciones con el “Tigre”.

, Gerente Deportivo, confirmó que la institución ni siquiera ha tenido la intención de iniciar negociaciones con el “Tigre”. El equipo crema viajó a Trujillo para enfrentar a Juan Pablo II manteniendo a Jorge Araujo como técnico interino.