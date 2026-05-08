El técnico argentino Ricardo Gareca espera que termine el Mundial 2026 para comprometerse con un club profesional de fútbol.

Ricardo Gareca volvió a ser noticia tras hablar abiertamente sobre su futuro en el fútbol profesional y sus deseos de volver a sentarse en un banquillo tras su etapa en selecciones nacionales.

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En entrevista con ESPN, el ‘Tigre’ confesó que le gustaría volver a trabajar en el fútbol argentino, un destino que considera pendiente en su carrera tras haber pasado por clubes de Perú, Brasil y Argentina.

“Me gustaría insertarme de nuevo en Argentina, porque tuve un breve paso por Vélez Sarsfield y no fue bien”, comentó el entrenador, recordando su etapa en Vélez Sarsfield.

Posteriormente, en diálogo con DSports Radio, Gareca también habló sobre los tiempos que maneja para su regreso al fútbol activo: “Una vez que termine el Mundial puedo volver a comprometerme”, detalló el exentrenador de la Selección de Perú y la Selección de Chile.

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Ricardo Gareca dirigiendo a la Selección de Chile ante la Selección de Perú durante la Copa América 2024. (Foto: Getty Images)

El deseo de Ricardo Gareca de volver al fútbol argentino

En las recientes entrevistas que brindó, Ricardo Gareca también dejó en claro que por ahora ve la posibilidad solo de dirigir a clubes y que algún acercamiento se daría luego del Mundial 2026.

Ricardo Gareca, quien también dirigió a clubes como Independiente, Talleres de Córdoba, Quilmes Atlético Club, Universitario, Palmeiras y Argentinos Juniors, dejó abierta la puerta a un nuevo ciclo en su carrera.

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Ricardo Gareca durante el himno de Chile durante las Eliminatorias. (Foto: X)

¿Qué títulos ganó Ricardo Gareca como entrenador?

Ricardo Gareca ha ganado títulos con clubes de Perú y de Argentina. Con Universitario logró el Torneo Apertura, mientras que con Talleres fue campeón de la Primera B Nacional y con Vélez Sarsfield fue campeón cuatro veces del fútbol argentino.

¿Cuántos años tiene Ricardo Gareca?

Ricardo Gareca tiene 68 años pues nació el 10 de febrero de 1958. Debutó como futbolista profesional en 1978 con Boca Juniors y como entrenador en 1994 con San Martín de Tucumán.

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Datos claves

Ricardo Gareca planea retomar la dirección técnica después del Mundial 2026.

El entrenador argentino expresó su deseo de volver a dirigir en el fútbol de Argentina.

Su última etapa en el fútbol de clubes argentinos fue en Vélez Sarsfield.