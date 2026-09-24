Piero Magallanes reveló sus más sinceras sensaciones ahora que trabaja en el equipo de todos para la fecha FIFA. Además, viene siendo probado como titular y podría ser clave en los próximos amistosos.

Ahora que la Selección Peruana se alista para reaparecer en la fecha FIFA y el primer rival será Estados Unidos, existe expectativa en conocer las novedades dentro del equipo titular. Sabiendo que no tenemos un universo tan amplio como otras selecciones, igual hay jugadores que podrían empezar a mostrarse para ganarse un lugar de relevancia. Este es el caso de Piero Magallanes.

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Si bien fue convocado a finales del año 2025 en un amistoso ante Bolivia en la ciudad de Chincha, aquel equipo era de la Agremiación de Futbolistas del Perú (SAFAP) y no contaba como una convocatoria oficial. Recién ahora trabaja junto a Mano Menezes y las últimas informaciones indican que viene siendo probado en el equipo titular, a la espera claramente de que pueda confirmarse la alineación.

Fuente: La Bicolor.

Todavía restan algunas horas para el amistoso internacional frente a Estados Unidos, pero la presencia de Piero Magallanes viene siendo muy importante dentro de las planificaciones del comando técnico de la Selección Peruana. Es por ello que el atacante de Sport Huancayo expresó sus más sinceras sensaciones ahora que es parte del equipo de todos y que goza de una oportunidad de oro.

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“La ilusión estaba, igual el llamado me tomó un poco por sorpresa, pero siempre ilusionado de poder estar acá. Estoy bastante feliz, agradecido con el grupo porque me han recibido bien. Estoy muy contento. Tanto yo como mis compañeros trabajamos para representar bien al país. Creo que todos me han tratado muy bien. Igual, agradecido”; comentó Piero Magallanes para Bicolor+.

Los números de Piero Magallanes en Sport Huancayo que lo llevaron a la Selección Peruana

Ahora que Piero Magallanes disfruta de su primera convocatoria oficial en la Selección Peruana, muchos se preguntan sobre las razones que lo llevaron a ganarse un lugar en el equipo para la fecha FIFA que incluye cuatro partidos amistosos de enorme calidad. Lo cierto es que sus rendimientos con camiseta de Sport Huancayo fueron claves para ganarse la confianza de Mano Menezes.

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En 24 encuentros disputados hasta el momento en lo que va de la temporada 2026, el popular ‘Maga‘ ha sido titular en 19 ocasiones con 4 goles anotados y 2 asistencias registradas. Es uno de los jugadores más importantes de Sport Huancayo y por ende es que ahora espera una chance para primero sumar minutos en la Bicolor y luego ganarse un lugar fijo de cara al futuro cercano.

Fuente: Sport Huancayo.

DATOS CLAVES

Piero Magallanes registró 4 goles y 2 asistencias con Sport Huancayo en 2026.

registró 4 goles y 2 asistencias con en 2026. Estados Unidos será el primer rival de la Selección Peruana en la fecha FIFA .

será el primer rival de la en la fecha . Mano Menezes dirige a la Bicolor que disputará cuatro partidos amistosos internacionales.