El pedido específico de Mano Menezes para Oslimg Mora en su gran regreso a la Selección Peruana

Oslimg Mora tiene el destino confirmado por Mano Menezes. El entrenador de la Selección Peruana, le encomendó una responsabilidad específica.

Oslimg Mora atraviesa una etapa de profunda renovación en su carrera deportiva. Luego de cuatro años de ausencia en las convocatorias del combinado nacional, el futbolista ha vuelto a vestir los colores patrios con un perfil renovado y bajo la confianza del estratega Mano Menezes.

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En declaraciones brindadas a La Bicolor+, el canal institucional de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el técnico brasileño le encomendó una responsabilidad táctica muy puntual en este nuevo ciclo: adaptarse en el menor tiempo posible al nivel de alta intensidad que exige el ámbito internacional.

Oslimg Mora celebrado por Sport Boys. (Foto: X).

Adaptación rápida a la intensidad que exige Mano Menezes

“Hoy tocó entrenar ya con la Selección. Se ve que el profe pide mucha intensidad y creo que nosotros nos tenemos que preparar para eso”, señaló Mora ante los micrófonos de La Bicolor+ al evaluar sus primeras jornadas de trabajo bajo las órdenes del estratega brasileño.

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A pesar de haber integrado el plantel patrio hace cuatro años, el volante comprende la urgencia de asimilar con celeridad las pautas físicas y tácticas que pretende imprimir el nuevo cuerpo técnico en la Blanquirroja.

El potencial de Oslimg Mora visto por Mano Menezes

El pedido del entrenador también contempla su desempeño en la posición de volante central o pivote. El propio futbolista reconoció ante La Bicolor+ que viene actuando de ‘cinco’, una función en la que Menezes vio un alto potencial para potenciar el mediocampo nacional.

“Estos últimos partidos vine jugando de cinco y es una posición nueva para mí, y creo que el profe me ha visto el potencial para esa posición. Estoy contento y feliz en esta nueva posición”, explicó Mora en el canal oficial de la FPF al referirse a la confianza recibida por el director técnico.

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Madurez y compromiso en su retorno a la Bicolor

A la par de esta reconversión táctica, el jugador enfatizó el momento personal que atraviesa al vestir nuevamente la camiseta nacional. “Me encuentro un poco más maduro, sé las cosas que quiero, sé lo que puedo aportar en mi equipo y aquí en mi país”, afirmó enfáticamente ante los micrófonos institucionales de La Bicolor+.

Con la firme convicción de sostener su rendimiento en el campo, el mediocampista cerró su intervención en La Bicolor+ dejando en claro cuál es su gran meta: “La consigna es llegar y dar todo de mí para seguir aquí. Y nada, a aportar en lo que se pueda al país”.

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