El futuro goleador de la Selección Peruana de 14 años: seguido por tres países distintos

El futuro de la Selección Peruana está sobre la mesa. Se trata de un futbolista de 14 años, viene siendo observado por tres países distintos.

El scouting internacional se ha convertido en una pieza clave para encontrar nuevos talentos con raíces peruanas alrededor del mundo. En este panorama emerge Andrew Montoya, un atacante nacido en Estados Unidos que a sus 14 años (categoría 2012) destaca por su potencia futbolística a temprana edad.

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De padre peruano y madre polaca, este joven delantero reúne las condiciones legales para representar a tres selecciones distintas. Su versatilidad como delantero centro o extremo lo posiciona como una promesa a seguir de cerca en las divisiones inferiores.

Andrew Montoya fue invitado por la Selección de Estados Unidos. (Foto: X).

Números de goleador en Estados Unidos

Actualmente, milita en el Chicago FC United, donde registra 13 goles en 17 partidos jugados en los torneos juveniles de la MLS Next. Sus cifras goleadoras en Norteamérica han despertado el interés de diversos captadores de talento.

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Su capacidad física y efectividad de cara al arco lo han convertido en una pieza fundamental de su equipo. Cada jornada demuestra una evolución constante que llama la atención en el circuito juvenil.

La disputa de tres federaciones por Andrew Montoya

Por su lugar de nacimiento y sus raíces familiares directas, tres selecciones tienen el derecho de monitorearlo para sus divisiones inferiores:

Perú: La Federación Peruana de Fútbol mantiene la búsqueda de jóvenes de ascendencia nacional en el extranjero.

Polonia: La Asociación Polaca de Fútbol hace un seguimiento constante a futbolistas con raíces polacas formados en Norteamérica.

Estados Unidos: U.S. Soccer monitorea el talento local de la MLS Next.

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El deseo de vestir la Selección Peruana

A pesar del interés de otras federaciones, la cercanía con la cultura peruana influye en la visión del atacante. En espacios dedicados al seguimiento de futbolistas en el exterior, la joya juvenil ha expresado su entusiasmo por defender la camiseta de la Bicolor.

Con solo 14 años, su carrera apenas comienza a tomar forma en el fútbol formativo. La FPF tiene en la mira a un goleador con proyección internacional para sus categorías juveniles.

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