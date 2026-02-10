Es tendencia:
Universitario

Millonarios de Fabián Bustos puja fuerte por Andy Polo y este dinero recibiría Universitario

Universitario de Deportes sabe que Andy Polo es un jugador querido por Fabián Bustos. Quien ahora dirige Millonarios y lo pediría de fichaje.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Millonarios de Fabián Bustos quiere a Andy Polo y pagarían este dinero.
El mercado de pases se agita con el nombre de Andy Polo, quien ha despertado un interés concreto en el fútbol colombiano. Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios, conoce muy bien al carrilero tras su exitoso paso por Universitario de Deportes.

¿Andy Polo se va para Millonarios de Colombia?

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, el estratega argentino tiene a Polo como una prioridad táctica. El esquema de Bustos se potencia con jugadores de su despliegue, lo que ha generado las primeras consultas formales.

A pesar del deseo del técnico, la situación contractual de Andy Polo en Ate es sólida y representa un desafío para el club cafetero. Universitario no tiene intenciones de desprenderse de una de sus máximas figuras sin una compensación económica que sea realmente significativa.

La dirigencia crema ya habría fijado una postura clara: el club que desee llevarse al seleccionado peruano deberá pagar 2 millones de dólares. Este monto es la base innegociable para que la “U” acepte sentarse a conversar sobre el traspaso.

Imagen
Andy Polo uno de los referentes de Universitario. (Foto: X).

Millonarios esperará por Andy Polo

Por ahora, Millonarios enfrenta un obstáculo logístico inmediato, ya que el periodista Peralta señaló que el equipo bogotano tiene el libro de pases copado. Esto significa que, por el momento, no cuentan con cupos disponibles para inscribir nuevos futbolistas.

No obstante, el reconocido periodista colombiano Carlos Antonio Vélez confirmó que Bustos insiste en el fichaje para reforzar su banda derecha. Vélez recordó que Andy Polo dejó buenas sensaciones en Colombia cuando jugó en Millonarios siendo muy joven.

¿Andy Polo quisiera ir a Millonarios?

La posibilidad de una transferencia parece proyectarse con más fuerza hacia el mercado de mitad de año, cuando el libro de pases vuelva a abrirse. En ese escenario, el club colombiano tendría mayor margen de maniobra para ajustar su presupuesto y sus plazas.

Mientras tanto, Andy Polo sigue enfocado en los objetivos de Universitario, sabiendo que su valor en el mercado internacional sigue al alza. Los hinchas cremas permanecen atentos a cualquier movimiento que pueda comprometer la presencia del carrilero en el equipo.

Imagen
Andy Polo premiado como el mejor jugador de la Liga 1. (Foto: X).

DATOS CLAVES

  • Millonarios de Colombia, dirigido por Fabián Bustos, busca el fichaje del peruano Andy Polo.
  • Universitario de Deportes exige el pago de 2 millones de dólares para negociar el traspaso.
  • El club colombiano no tiene cupos disponibles actualmente, postergando el interés para mitad de año.
Manuel Alejandro Carranza Salas
