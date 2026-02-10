Millonarios de Fabián Bustos puja fuerte por Andy Polo y este dinero recibiría Universitario

El mercado de pases se agita con el nombre de Andy Polo, quien ha despertado un interés concreto en el fútbol colombiano. Fabián Bustos, actual entrenador de Millonarios, conoce muy bien al carrilero tras su exitoso paso por Universitario de Deportes.

¿Andy Polo se va para Millonarios de Colombia?

Según reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol, el estratega argentino tiene a Polo como una prioridad táctica. El esquema de Bustos se potencia con jugadores de su despliegue, lo que ha generado las primeras consultas formales.

A pesar del deseo del técnico, la situación contractual de Andy Polo en Ate es sólida y representa un desafío para el club cafetero. Universitario no tiene intenciones de desprenderse de una de sus máximas figuras sin una compensación económica que sea realmente significativa.

La dirigencia crema ya habría fijado una postura clara: el club que desee llevarse al seleccionado peruano deberá pagar 2 millones de dólares. Este monto es la base innegociable para que la “U” acepte sentarse a conversar sobre el traspaso.

Andy Polo uno de los referentes de Universitario. (Foto: X).

Millonarios esperará por Andy Polo

Por ahora, Millonarios enfrenta un obstáculo logístico inmediato, ya que el periodista Peralta señaló que el equipo bogotano tiene el libro de pases copado. Esto significa que, por el momento, no cuentan con cupos disponibles para inscribir nuevos futbolistas.

No obstante, el reconocido periodista colombiano Carlos Antonio Vélez confirmó que Bustos insiste en el fichaje para reforzar su banda derecha. Vélez recordó que Andy Polo dejó buenas sensaciones en Colombia cuando jugó en Millonarios siendo muy joven.

¿Andy Polo quisiera ir a Millonarios?

La posibilidad de una transferencia parece proyectarse con más fuerza hacia el mercado de mitad de año, cuando el libro de pases vuelva a abrirse. En ese escenario, el club colombiano tendría mayor margen de maniobra para ajustar su presupuesto y sus plazas.

Mientras tanto, Andy Polo sigue enfocado en los objetivos de Universitario, sabiendo que su valor en el mercado internacional sigue al alza. Los hinchas cremas permanecen atentos a cualquier movimiento que pueda comprometer la presencia del carrilero en el equipo.

Andy Polo premiado como el mejor jugador de la Liga 1. (Foto: X).

DATOS CLAVES