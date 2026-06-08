Hinchas de la Selección Peruana piden el retiro de Pedro Gallese tras error ante España: “Etapa de jubilación”

Aficionados de la 'Bicolor' criticaron al portero nacional tras su error ante España y pidieron su salida del equipo.

La derrota de la Selección Peruana por 3-1 ante España en un amistoso internacional por fecha FIFA no solo dejó preocupación por el resultado, sino también una fuerte reacción en redes sociales contra Pedro Gallese, quien cometió un error que terminó en autogol durante el compromiso disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

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El gol de la ‘Bicolor’ llegó a través de Jairo Vélez, aunque no fue suficiente para evitar la caída ante un conjunto español que mostró mayor jerarquía a lo largo del partido y quedó listo para disputar el Mundial 2026.

Hinchas reaccionan en redes tras el error de Gallese

El error del arquero nacional generó una fuerte ola de comentarios en redes sociales, donde numerosos hinchas expresaron su molestia y cuestionaron su presente en el combinado nacional. Las opiniones apuntaron principalmente a un posible cierre de ciclo del guardameta en el equipo de todos.

Entre los mensajes difundidos en plataformas digitales, varios usuarios señalaron que el arquero estaría atravesando un momento complicado en su rendimiento, dejando frases como “Gallese ya está en etapa de jubilación tras este tipo de errores”, además de otros comentarios en los que se menciona que “ya debió ser su último partido hace tiempo” y que “quizás su mejor etapa en la selección ya pasó”.

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También se leyeron reacciones de frustración por el desarrollo del encuentro, donde algunos aficionados consideraron inesperado el autogol y lo tomaron como reflejo del momento del equipo.

Autogol de Pedro Gallese y España golea a la Selección Peruana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. ⚽🔥



⏱️ 10’ ST | ESP 🇪🇸 [3] – 0 🇵🇪 PER#LaCasaDeLaSelección 🏠



🖥️ 𝑀𝑖́𝑟𝑎𝑙𝑜 #ENVIVO 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 003 𝑦 703 𝐻𝐷 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉 𝑦 𝑝𝑜𝑟 𝑀𝑜𝑣𝑖𝑠𝑡𝑎𝑟 𝑇𝑉… pic.twitter.com/FWqXCISXvx — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 9, 2026

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Debate sobre el futuro de Pedro Gallese en la Selección Peruana

Las críticas reabrieron el debate sobre la continuidad del arquero en la Selección Peruana de cara al proceso rumbo a las próximas Eliminatorias Sudamericas. Si bien Gallese ha sido una pieza clave en los últimos años, parte de la hinchada considera que es momento de evaluar alternativas y dar paso a una renovación en el arco nacional.

DATOS CLAVES

La Selección Peruana perdió por 3-1 ante España en el Estadio Cuauhtémoc.

El guardameta Pedro Gallese recibió duras críticas en redes sociales tras cometer un autogol.

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