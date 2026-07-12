Horacio Melgarejo criticó a Agustín Lozano y calificó como “torneo de m…” a la Copa de la Liga

El entrenador de Cienciano, cargó contra Agustín Lozano y la Copa de la Liga. Acá están las declaraciones más potentes, de Horacio Melgarejo.

El director técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, desató una tormenta en el fútbol peruano tras la eliminación de su equipo ante ADT. El estratega argentino lanzó duras acusaciones y calificó sin filtros al nuevo certamen local como una “copa de m***”.

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Las incendiarias declaraciones del entrenador del ‘Papá’ encendieron las redes sociales y abrieron un debate nacional sobre el nuevo formato del torneo. La polémica escaló rápidamente debido a la gravedad de sus críticas logísticas y arbitrales en un momento clave de la temporada.

Horacio Melgarejo es el técnico de Cienciano de Cusco. (Foto: X).

Horacio Melgarejo contra Agustín Lozano

El DT de Cienciano no contuvo su frustración tras quedar fuera del certamen y apuntó directamente hacia las altas esferas de la Videna. “Me voy feliz porque salimos de esta copa de m***; sinceramente, no tiene sentido y es una competencia espantosa”, afirmó el estratega.

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Melgarejo lanzó un dardo directo contra Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, cuestionando su rol actual. “Mientras Agustín Lozano está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo”, sentenció el estratega sobre la ausencia del directivo.

Las graves denuncias en el partido ante ADT

Además del formato, el técnico argentino denunció un hecho insólito relacionado con los implementos de juego durante el entretiempo. “Ustedes lo vieron: se juega con una pelota y en el entretiempo aparece otra”, disparó el entrenador de la escuadra cusqueña.

El arbitraje de Bruno Pérez tampoco se salvó de los cuestionamientos del estratega del cuadro imperial tras la derrota en Tarma. Melgarejo aseguró que, aunque los jueces son seres humanos y se equivocan, le llamó poderosamente la atención el bajo nivel mostrado.

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¿Qué pasará con Cienciano tras la eliminación?

Con la polémica instalada, el conjunto de Cusco deberá dar vuelta a la página rápidamente para enfocarse en sus próximos objetivos. Las declaraciones de su entrenador reflejan la presión y el descontento que se vive dentro de la interna del club.

Se espera que la Comisión de Disciplina de la FPF evalúe las palabras de Horacio Melgarejo en las próximas horas. Una posible sanción de oficio podría dejar al técnico de Cienciano fuera del banquillo en los siguientes encuentros oficiales.

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