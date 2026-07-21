Phillip Butters considera que Lamine Yamal no es más jugador de lo que fue en su momento Jefferson Farfán

La selección de España logró salir campeona del mundo hace poco y todos están hablando de eso. No obstante, el periodista Phillip Butters, fiel a su estilo, soltó comentarios que sorprendieron a más de uno. Sobre todo al decir: “Lamine Yamal no es más que Jefferson Farfán”.

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En el programa Mano a Mano el comunicador llegó como invitado y decidió comparar a los campeones del mundo con jugadores que pasaron por la Selección Peruana. Lamine Yamal fue el primero en ser mencionado.

“Lamine Yamal, en su mejor momento, podría ser ‘Patrulla’ Barbadillo. Lo que pasa es que juega con ocho tipos que juegan de memoria. No es más que Jefferson Farfán. Si a Farfán lo haces jugar con otros diez como él, no lo agarran nunca“, comenzó diciendo.

Pero no fueron los únicos jugadores de los que se habló. Pues también hace otros comparativos con otros seleccionados peruanos.

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“Baena, y estoy peruanizando el tema, no es Juan Carlos Oblitas ni en mil años. Oyarzabal no es Paolo Guerrero ni en 500 años. Les haces un examen de suficiencia técnica y salen igual”, explicó el popular ‘Sabelón’.

Las declaraciones de Phillip Butters:

"𝗟𝗔𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟 𝗡𝗢 𝗘𝗦 𝗠𝗔́𝗦 𝗤𝗨𝗘 𝗝𝗘𝗙𝗙𝗘𝗥𝗦𝗢𝗡 𝗙𝗔𝗥𝗙𝗔́𝗡" 🇪🇸😳🇵🇪



🗣️ Phillip Butters: "Lamine Yamal, en su mejor momento, podría ser 'Patrulla' Barbadillo. Lo que pasa es que juega con ocho tipos que juegan de memoria. No es más que Jefferson Farfán. Si… pic.twitter.com/cSkRbPiQKm — DENGANCHE (@denganche) July 21, 2026

Lamine Yamal y los números que lo ponen en la élite

Si bien el comunicador menciona no verlo por encima de Jefferson Farfán. Pero los números hablan por sí solos, siendo un jugador de 19 años de edad que acaba de salir campeón del Mundial 2026. Si bien no fue la gran figura, terminó siendo un titular absoluto.

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Por otro lado, con su corta edad ya tiene un total de 160 partidos disputados; aparte, ha hecho 49 goles y ha asistido 52 veces, sin mencionar que todo esto lo hizo en 11,516 minutos en cancha.

Sin mencionar que actualmente está valorado en 200 millones de euros según el portal Transfermarkt. Por lo que es uno de los mejores jugadores que hay a lo largo y ancho del mundo.

Datos Claves

Phillip Butters afirmó que Lamine Yamal no es más que Jefferson Farfán.

afirmó que Lamine Yamal no es más que Jefferson Farfán. Lamine Yamal tiene 19 años, ganó el Mundial 2026 y suma 49 goles.

tiene 19 años, ganó el Mundial 2026 y suma 49 goles. 200 millones de euros es el valor actual del futbolista según Transfermarkt.