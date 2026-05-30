¿Khvicha Kvaratskhelia es peruano? La teoría que es viral en PSG y en la Champions League

En redes sociales, aseguran que Kvaratskhelia es peruano y hasta pudo jugar en la Selección. ¿Qué hay de cierto sobre esta teoría viral?

Cada vez que Khvicha Kvaratskhelia es figura en un partido o mete un gol, la pregunta vuelve a rondar la mente de los aficionados de la Selección Peruana: ¿De verdad el extremo georgiano pudo jugar por la ‘Bicolor’? Así como Gianluca Lapadula o Cristian Benavente, para responder la pregunta hay que ir hasta las raíces mismas del futbolista.

Publicidad

Sumado al respaldo histórico y a alguna pista que se pueda encontrar, el PSG también ha dado ciertas señales que podrían acercarnos a la verdad: la nacionalidad de Khvicha Kvaratskhelia y si tiene algún vínculo con Perú.

Khvicha Kvaratskhelia puede ser bicampeón de Champions…



ORGULLO PERUANO 🇵🇪 pic.twitter.com/mEn5bxmBLs — Juventus Perú 🇵🇪 (@Juventus_PE) May 6, 2026

PSG le dio un guiño a Perú con Khvicha Kvaratskhelia

Cuando Perú celebró las Fiestas Patrias en el mes de julio, PSG le puso más emoción al momento en el 2025. Recibiendo múltiples saludos desde todas partes del mundo, el que hizo el cuadro de París sorprendió. Y no es que solo sea la felicitación vía redes sociales, sino que al hacerlo alimenta una teoría que empieza a tomar fuerza como real: Khvicha Kvaratskhelia es peruano.

Publicidad

“Desde París hasta el corazón del Perú, celebramos con ustedes este día tan especial. ¡Felices Fiestas Patrias! ¡Feliz 28 a todo el pueblo peruano!”, colocó el cuadro del PSG en sus redes sociales en julio del 2025. Con una foto en la que estaban jugadores del PSG, una bandera de Perú y la bandera del plantel, sorprendió ver a los cinco elementos que se empleó: Donnarumma, Hakimi, Silva, Dembélé y Kvaratskhelia.

Con esto, los fanáticos llenaron de comentarios la publicación y revivieron, en su momento, la teoría sobre que Khvicha Kvaratskhelia es peruano. Tomando fuerza en redes sociales, la misma explica que el extremo georgiano tendría un abuelo de Ayacucho y por eso en sus venas corre sangre inca.

De hecho, en la publicación del PSG, en su cuenta oficial en francés, se pueden leer diversos comentarios en castellano. Haciendo alusión sobre que Khvicha Kvaratskhelia es peruano, muchos de ellos confirman que su abuelo es de Ayacucho y que incluso él podría ser, en un largo periodo de tiempo, refuerzo de algún equipo de la Liga 1.

Publicidad

PSG saludó a Perú por Fiestas Patrias. (Foto: PSG)

¿Khvicha Kvaratskhelia es peruano?

La realidad de la historia es que no hay una confirmación oficial al 100% sobre que Khvicha Kvaratskhelia sea peruano. Tampoco existe algún registro sobre que tenga abuelos de Ayacucho. Si bien es una teoría que está más en lo improbable que en lo probable, habría que tener una fuente directa como la del futbolista en cuestión.

De igual modo, el mundo de las redes sociales ha tomado la noticia como cierta y expresa que Khvicha Kvaratskhelia sí es peruano. Incluso streamers como Ibai Llanos en España, La Cobra en Argentina o Fanodric en Perú han confirmado, y toman por hecho, que la información es cierta.

Publicidad

Datos claves