Peter Arévalo analizó el rendimiento de Sport Boys y destacó la figura de Oslimg Mora en el mediocampo. Es más, no dudó en compararlo con el volante francés campeón del mundo en Rusia 2018.

Ahora que Sport Boys es uno de los equipos sensación del fútbol peruano y que tiene toda la intención de pelear por el título del Torneo Clausura 2026, sobre todo luego de vencer 1-0 a Sporting Cristal en el Callao, no hay duda alguna de que una de sus grandes figuras es Oslimg Mora. El volante realmente la está rompiendo en todo el sentido de la palabra y ahora recibió un nuevo apodo.

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Fuente: Sport Boys.

Resulta que Peter Arévalo, reconocido periodista deportivo también conocido como ‘Mr. Peet’ y que siempre ha sido claro con una afinidad muy importante hacia los colores de Sport Boys (pese a ser hincha acérrimo de Alianza Lima), evaluó el rendimiento del equipo chalaco y se refirió a las labores de un Oslimg Mora reconvertido en volante central cuando en sus inicios era lateral derecho.

“Hoy todo el mundo habla de Oslimg Mora. La gente se burlaba o lo tomaba la broma cuando yo le puse es el ‘Kanté de Sport Boys‘. Hoy todo el mundo habla de Mora y con razón. Ha marcado diferencia en una posición que es absolutamente el mérito de Carlos Desio, hay que decirlo”; comentó Peter Arévalo durante el programa ‘Madrugol‘ respecto al nivel del volante rosado.

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Luego, en base a una comparación con el pasado reciente de Alianza Lima, el popular Mr. Peet se mandó con la siguiente premisa: “Así como el Apertura fue de lejos para Pablo Guede, en este Clausura se ve que Boys es otro equipo ya que tiene rendimientos altísimos desde lo individual. Cuando tienes muchos rendimientos altísimos a nivel individual, formas un colectivo muy fuerte”.

El reconocimiento de la Liga 1 al rendimiento sostenido de Oslimg Mora

Teniendo en cuenta que Oslimg Mora es uno de los mejores futbolistas de Sport Boys y que a la vez destaca a nivel nacional, a tal punto de que muchos lo piden para la Selección Peruana, desde la Liga 1 fue galardonado como el futbolista más top del campeonato en este mes de agosto. Además, detallaron algunas de las características más relevantes cumplidas durante los últimos 31 días.

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“¡El motor del mediocampo rosado! Oslimg Mora se consagra como el Jugador al Volante inDrive. El futbolista de Sport Boys fue el mejor del mes de agosto gracias a su gran visión y enorme despliegue en la cancha”; publicó la cuenta oficial del campeonato. Con 5 partidos disputados, 4 pases claves, 7.4 de recuperaciones, 55% de duelos ganados y 89% de pases precisos, el volante chalaco está dando la hora y pinta para cerrar una muy buena temporada.

¡𝗘𝗹 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗼𝗰𝗮𝗺𝗽𝗼 𝗿𝗼𝘀𝗮𝗱𝗼! 🩷



Oslimg Mora se consagra como el Jugador al Volante @inDrive. El futbolista de Sport Boys fue el mejor del mes de agosto gracias a su gran visión y enorme despliegue en la cancha. 🚀#Liga1TeApuesto #ElADNdelHincha pic.twitter.com/Us0Eo8LAN1 — Liga1 Te Apuesto (@Liga1TeApuesto) September 2, 2026

DATOS CLAVES

Oslimg Mora fue distinguido como el jugador del mes de agosto en la Liga 1 .

fue distinguido como el jugador del mes de agosto en la . Sport Boys derrotó 1-0 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026 .

derrotó 1-0 a por el . Peter Arévalo bautizó a Oslimg Mora como el “Kanté de Sport Boys” por su rendimiento.