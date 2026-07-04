Alineaciones confirmadas Canadá vs Marruecos: lesiones, suspensiones y cambios tácticos para octavos de final

Canadá y Marruecos juegan en el Estadio Houston, y el vencedor enfrentará en la siguiente ronda al ganador de Paraguay vs. Francia.

Canadá y Marruecos chocan hoy, sábado 4 de julio, en el arranque de los octavos de final del Mundial 2026. El duelo se juega desde las 12:00 horas de Perú en las instalaciones del Estadio Houston.

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Canadá, uno de los países anfitriones del torneo, llega tras superar 1-0 a Sudáfrica en los dieciseisavos de final con un gol de Stephen Eustáquio en los últimos minutos. El equipo norteamericano atraviesa un Mundial histórico y buscará prolongar su gran momento frente a Marruecos.

Marruecos, en tanto, tuvo que exigirse al máximo para dejar en el camino a Países Bajos. Tras igualar 1-1 luego de 120 minutos, el conjunto africano se impuso 3-2 en la tanda de penales. Ahora, una de las incógnitas es si el desgaste físico de aquel encuentro afectará al equipo de Mohamed Ouahbi.

Alineación confirmada de Canadá

Así saldrá Canadá al campo de juego: Crépeau; Johnston, Bombito, Sigur, De Fourgerolles, Laryea; Buchanan, Eustáquio, Ali Ahmed; Jonathan David, Oluwaseyi.

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Alineación confirmada de Marruecos

Este será el once con el que arrancará Marruecos: Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Díaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

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¿Dónde ver EN VIVO Canadá vs Marruecos?

El duelo entre Canadá y Marruecos por los octavos de final del Mundial 2026 se podrá ver en Perú y en Sudamérica por la señal de DSports, con transmisión en vivo y cobertura especial del encuentro.

Para quienes quieran ver el partido desde el celular, tablet o computadora, la transmisión online estará disponible vía streaming en DGO y Paramount+, plataformas que ofrecerán el encuentro en vivo.

DATOS CLAVES

El Estadio Houston albergará hoy el arranque de los octavos de final entre Canadá y Marruecos.

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El mediocampista Stephen Eustáquio figura en la alineación titular confirmada de la selección de Canadá.