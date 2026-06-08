Mano Menezes lo puso de titular ante España y los hinchas lo lapidan en redes: “Es un dolor de ojos”

La Selección Peruana no tuvo el mejor partido ante España. Pero un jugador se ganó la ira del aficionado en las redes sociales.

La Selección Peruana demostró nuevamente un bajo nivel y se salvó de una impresionante goleada frente a España. El cuadro europeo dejó en claro que su nivel es muy superior al de la ‘Bicolor’. Dejando expuesto a varios jugadores, no obstante uno fue el que se llevó todas las críticas en las redes sociales.

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En este caso Jhonny Vidales fue uno de los jugadores más criticados por la hinchada peruana. Desde un comienzo fue cuestionado por su edad, ya que claro con 34 años de edad muchos esperan a otro tipo de delantero en el ataque. Dejando esperanzas para que los jóvenes puedan llegar a jugar más minutos.

Hinchas molestos con Vidales (Foto: X).

La hinchada peruana está cansada de seguir probando delanteros y no encontrar uno solo que pueda llegar a marcar la diferencia. Por eso ahora termina siendo Vidales el gran culpable de no tener un jugador que pueda marcar la diferencia arriba. Siendo duramente cuestionado por su forma de definir frente a portería.

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Hinchas contra Vidales (Foto: X).

Jhonny Vidales frente a España

En este caso Mano Menezes decidió utilizar a Jhonny Vidales en un total de 62 minutos, esto antes del cambio de Maxloren Castro. Su posición no se le encontró al 100% en el campo, siendo una especie de delantero, pero también estando pegado por la banda.

Si hablamos de sus números como atacante nos encontramos con un total de 2 disparos en el tiempo que estuvo en cancha. Uno de ellos terminó fuera de la cancha, mientras que el otro fue bloqueado por la defensa. Mientras que si vemos sus pases fueron 16 los que intentó, 11 terminaron en jugadores del mismo equipo.

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Jhonny Vidales contra España (Foto: Getty).

En lo defensivo tuvo una pequeña participación con 1 intercepción del balón, también 1 despeje y 1 tiro bloqueado. Por último, logró 3 recuperaciones de balón lo cual termina siendo bastante bueno para su función real en el campo.

Datos Claves

Jhonny Vidales jugó 62 minutos en el duelo de Perú frente a España .

jugó en el duelo de Perú frente a . Mano Menezes sustituyó al atacante de 34 años por el jugador Maxloren Castro .

sustituyó al atacante de por el jugador . Sus estadísticas incluyeron 11 pases completados, 2 disparos y 3 recuperaciones de balón.