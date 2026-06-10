Apareció nueva promesa con ascendencia peruana, nació en Italia y es defensor central

En el fútbol moderno es muy fácil encontrar jugadores peruanos en cualquier parte del mundo, esto gracias a la globalización. Muchas personas han emigrado a distintas partes del mundo y esto ha permitido que se pueda ver prospectos en todos los continentes. Esta vez apareció uno nuevo en el fútbol italiano y podría ser importante para la Selección Peruana.

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Su nombre es Leonardo Tassinari y tan solo tiene 12 años de edad. Viene jugando para el Cesena FC, en el que destaca como un gran defensor central. Cuenta con la nacionalidad peruana gracias a su madre, no obstante todavía no tiene sus papeles en regla. Eso sí, se ha conocido por medio de Christian Hinostroza que está próximo a tramitar su nacionalidad.

Plantel del Cesena (Foto: Cesena).

Si bien no hay todavía mucha información sobre él, lo que se conoce es que a pesar de su edad ya tiene una estatura de 1,66 metros, por lo que se espera que pueda llegar a ser un jugador bastante alto. Lo cual para su puesto es una gran ventaja, ya que tiene que ser un jugador que gane con fuerza, pero también en los aires.

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FPF tiene que ponerse las pilas con los jugadores de doble nacionalidad

Si hay algo importante que está fallando la FPF es en poder darle oportunidades a los jugadores de doble nacionalidad. Por lo general no termina siendo nada fácil invertir en estos prospectos, ya que se sabe que no muchos terminan siendo útiles. Pero si no se les contacta a tiempo otros países aprovechan para poder usarlos.

Ya ha pasado esto con varios como es el caso de Alexander Robertson por ejemplo, quien prefirió a Australia por encima de Perú. Esto gracias a que le mostraron un proyecto antes que en el Perú. Lo mismo pasó con Matteo Pérez, quien ahora mismo piensa más en Suecia que en la misma ‘Bicolor’ por no darse un llamado a tiempo.

Posiblemente en la FPF falta más la opción de ir a ver jugadores a Europa o Estados Unidos, poder observarlos en un campamento y así tomar decisiones. Esto sería lo mejor con la intención de ver caras nuevas en Perú, sobre todo en las divisiones menores y que luego puedan dar el gran salto al primer equipo. Esto permitirá tener un universo más grande pensando en el futuro del equipo patrio.

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