Se hizo oficial que Perú sostendrá tres partidos más en este 2026, decisión que Mano Menezes celebra por el calibre de los rivales.

La Selección Peruana continúa planificando su preparación bajo el mando de Mano Menezes y ya tiene prácticamente definidos sus próximos compromisos internacionales para las fechas FIFA de septiembre y octubre de 2026.

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Luego de los recientes amistosos disputados frente a la Selección de Haití y la Selección de España, donde Perú venció 2-1 a los caribeños y cayó 3-1 ante los españoles, el comando técnico busca seguir elevando el nivel de exigencia para consolidar su nuevo proyecto.

En ese contexto, se conoció que la ‘Bicolor’ enfrentará a tres selecciones de gran nivel en territorio norteamericano, partidos que servirán para evaluar futbolistas, afianzar la idea de juego y seguir construyendo una base competitiva para el futuro.

La información fue revelada por el periodista Jampool Cuadros, quien detalló que los encuentros ya están encaminados y forman parte de la agenda internacional que maneja la Federación Peruana de Fútbol para los próximos meses.

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El técnico brasileño Mano Menezes durante el partido amistoso entre Perú vs. España en México. (Foto: Getty Images)

México, Canadá y Estados Unidos serán los próximos rivales de Perú

Según informó el comunicador, Perú disputará tres amistosos de alto nivel frente a la Selección de México, la Selección de Canadá y la Selección de Estados Unidos, todos en territorio norteamericano. Además, la Federación trabaja en concretar un cuarto compromiso para completar la agenda de amistosos.

“La selección peruana y sus rivales para el cuádruple amistoso en las fechas FIFA de septiembre y octubre de este año: Perú va a enfrentar a México, Canadá y a Estados Unidos en territorio norteamericano. El último amistoso se trabaja para disputarse en Lima, pero todavía no hay rival definido para ese partido”, señaló Jampool Cuadros. De esta manera, la selección de Mano Menezes tendrá una exigente prueba frente a tres de los equipos más competitivos de la Concacaf.

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Jairo Vélez y André Carrillo festejando el gol de Perú ante España en el partido amistoso jugado en México. (Foto: Getty Images)

¿Quién es el goleador de Perú en la era Mano Menezes?

Jairo Vélez es el goleador de la era Mano Menezes y tiene 4 goles en la Selección Peruana: dos goles ante Honduras, uno ante Haití y otro ante España.

Así quedó Perú en el ranking FIFA tras la derrota ante España

Tras la fecha FIFA de junio, Perú está en el puesto 52 con 1457.69 puntos.

Datos claves

Mano Menezes dirigirá a Perú en amistosos ante México, Canadá y Estados Unidos.

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La selección de Perú jugará estos partidos en territorio norteamericano durante septiembre y octubre de 2026.