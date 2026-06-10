Mientras Mano Menezes no encuentra la vuelta en Perú, Nolberto Solano es campeón con Pakistán

La Selección Peruana hoy en día está en serios problemas, pero en el extranjero Nolberto Solano se viene haciendo un camino.

El fútbol peruano hoy en día es bastante complicado poder sobresalir en una Selección Peruana en la que se tiene mucho que trabajar. Todavía no se ve una idea y mucho menos la mano de justamente el entrenador de este equipo. Algo que sí se puede notar en Pakistán con Nolberto Solano que justamente ha logrado festejar por primera vez.

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Si bien como entrenador el popular ‘Nobby’ no había tenido mucho éxito, por fin logró celebrar a lo grande y con una selección que lo necesitaba mucho. Hablamos que logró sacar campeón a este equipo de los ‘Halcones’ que no conseguían nada hace 74 años y que esta vez lograron poner un nuevo trofeo en sus vitrinas.

Fue el Trofeo Jubileo de Diamante el que lograron festejar en las Maldivas. Esta vez el cuadro de Pakistán consiguió hacer una gran final ante Afganistán al cual consiguieron vencer por 2-0. Los autores de estas conquistas fueron Shayak Dost y Harun Hamid. Siendo los grandes héroes de esta tremenda hazaña.

🚨 'Nobby' HISTÓRICO | Nolberto Solano 🧠🇵🇪 CAMPEÓN con Pakistán 🇵🇰 de la "Diamond Jubilee Football Tournament" al ganar 2-0 a Afganistán 🇦🇫.



Tres victorias al hilo para establecer un récord en el fútbol pakistaní y suba 4 casillas en el Ranking FIFA:198 pic.twitter.com/1NLud5qz6W — Gian Franco Zelaya (@gianfzelaya) June 10, 2026

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Tras este logro, Solano dio unas emotivas palabras a los medios oficiales del torneo: “Tenemos un grupo muy bueno de chicos jóvenes. Estoy feliz y muy contento por ellos, por la nación pakistaní y, ya saben, por creer en el fútbol”.

¿Nolberto Solano podría ser el próximo entrenador de Perú?

No se sabe que pasará en el futuro, pero lo cierto que en este caso Nolberto Solano ha mantenido su sueño de ser entrenador y está siguiendo su camino. Si bien no ha logrado todavía rendir como esperaba, recién se están viendo los frutos poco a poco y con Pakistán que era un equipo difícil festejó por primera vez.

Ahora, el tiempo dirá si alguna vez uno de los jugadores más importantes de la historia de la Selección Peruana se puede convertir en entrenador. Es un camino que se descubrirá con el tiempo, pero por lo pronto se ve difícil pues ya hay alguien al mando como es Mano Menezes, pero no solo eso, sino que también no se le ve preparado para afrontar un reto tan importante.

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La exigencia del hincha peruano es bastante fuerte, por lo que quieren resultados rápidos y esto no es para nada sencillo de conseguir. Y solo con mucho trabajo se puede lograr, a Ricardo Gareca le tomó más de un año encontrar el equipo y de ahí todo fue felicidad hasta que la edad pudo dar con algunos jugadores.

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