Mano Menezes tendría dos grandes sorpresas para la próxima convocatoria de la Selección Peruana

La Selección Peruana de Mano Menezes, tendría dos novedades muy importantes. De cara a la siguiente convocatoria, pensando en las Fecha FIFA.

Deportivo Garcilaso se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Torneo Clausura gracias a su gran rendimiento colectivo. Las destacadas actuaciones del conjunto cusqueño no han pasado desapercibidas para el comando técnico de la Bicolor, encabezado por Mano Menezes.

Publicidad

La información difundida en el programa deportivo ‘Hablemos de MAX’ confirmó que el cuadro imperial podría aportar dos importantes novedades en la siguiente lista. El nivel mostrado por el equipo genera gran expectativa de cara a los próximos partidos internacionales.

Mano Menezes antes de la Selección Peruana, estuvo en el Brasileirao. (Foto: X).

El resurgir de Beto Da Silva en la Liga 1

Uno de los nombres con mayor fuerza para integrar la nómina nacional es el atacante Beto Da Silva. El delantero atraviesa un momento dulce con la camiseta de Deportivo Garcilaso y se ha consolidado como el referente ofensivo del club.

Publicidad

Da Silva viene de anotar un gol clave en la victoria por 4-1 frente a Cusco FC, resultado decisivo que ubicó a su equipo en lo más alto del torneo. Esta destacada actuación habría acelerado el interés por volver a contar con sus servicios en el ataque.

Erick Canales entra en el radar defensivo

La segunda sorpresa que analiza el cuerpo técnico de Mano Menezes es la inclusión del lateral derecho Erick Canales. El carrilero sostiene una regularidad sobresaliente en el certamen local y se perfila como una variante muy interesante para reforzar la zaga.

Desde el área de scouting de la selección ya habrían solicitado métricas detalladas, datos de rendimiento y documentación de pasaporte del futbolista. Su constante evolución táctica y despliegue físico encajan perfecto dentro del plan de recambio generacional.

Publicidad

🎙️ @Gustavo_p4: "Beto Da Silva y Erick Canales son los jugadores que tienen muchas chances de estar en la convocatoria que viene"#HablemosDeMAX #LaBicolor



Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/erawwievJI



📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/lbfSqZjsbb — L1MAX (@L1MAX_) August 24, 2026

Pruebas de fuego en la fecha FIFA para Perú

La Selección Peruana afrontará cuatro exigentes compromisos amistosos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia durante septiembre y octubre. Estos cotejos internacionales servirán para probar variantes tácticas y consolidar la idea de juego de la Blanquirroja.

Esta seguidilla de partidos representará la oportunidad perfecta para que futbolistas como Beto Da Silva y Erick Canales demuestren su verdadero potencial con la camiseta nacional. El estratega brasileño continúa evaluando alternativas en la Liga 1 para armar su mejor plantel.

Publicidad

DATOS CLAVE