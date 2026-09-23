Desde la interna de Deportivo Garcilaso detallaron el objetivo que tienen a esta altura de la temporada 2026 y de paso se acordaron de sus más cercanos perseguidores en la tabla de posiciones.

Deportivo Garcilaso es el equipo sensación del fútbol peruano, no por gusto hoy en día es el único líder del Torneo Clausura 2026 y están más conscientes que nunca de que tienen armas suficientes para luchar por el título. Así lo evidenció recientemente un Patrick Zubczuk que viene siendo gran figura del equipo, además de mostrarse como uno de los referentes que siempre da la cara.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Y es que luego de la goleada por 4-0 a Universitario de Deportes jugando en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, la intención de seguir peleando por el objetivo está más clara que nunca en la interna de Deportivo Garcilaso. Eso sí, desde el equipo imperial saben que no pueden regalar resultados negativos y por ende es que le dejaron algunos recados a sus máximos perseguidores.

“Hay que ir partido a partido, ver cada encuentro como una final, como vimos a la ‘U’ recientemente. Además, tratar de no perder ningún punto en casa y ganar de visita o, al menos, sumar, para llegar al final del torneo entre los primeros puestos”; declaró Patrick Zubczuk en una reciente conversación con ‘Radio Ovación‘ respecto a las intenciones de Deportivo Garcilaso en la actualidad.

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En cuanto al crecimiento del equipo imperial y cómo viene recibiendo el mensaje del entrenador Lisandro Greppo, el guardameta argumentó: “Él encontró la manera en la cual debemos jugar, con la clase de jugadores que tenemos, con transiciones rápidas, muchos centros y remates de larga distancia. Hemos sacado lo mejor de nosotros en poco tiempo y eso es lo importante“.

Los partidos que le restan a Deportivo Garcilaso en el Torneo Clausura 2026

Deportivo Garcilaso es el único líder del Torneo Clausura 2026 con 22 puntos de 30 posibles hasta el momento. A falta de 7 jornadas para que termine este segundo semestre del campeonato, el equipo cusqueño cuenta con la primera opción de llevarse el título y por ende hacer historia en el fútbol peruano. Eso sí, los encuentros que le restan no son para nada fáciles ni sencillos.

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Luego del receso por fecha FIFA, los dirigidos por Lisandro Greppo se alistan para enfrentar a Sport Huancayo, FBC Melgar, Los Chankas, Alianza Atlético, UTC, Comerciantes Unidos y Juan Pablo College. En total, serán 3 partidos en condición de local y 4 de visita, así que veremos si es que los imperiales son capaces de mantener la regularidad y así dar la sorpresa en el campeonato.

Fuente: Deportivo Garcilaso.

DATOS CLAVES

Patrick Zubczuk declaró tras la goleada 4-0 de Deportivo Garcilaso sobre Universitario .

declaró tras la goleada 4-0 de sobre . 22 puntos suma Deportivo Garcilaso , siendo único líder del Torneo Clausura 2026.

suma , siendo único líder del 7 jornadas le restan al equipo dirigido por el DT Lisandro Greppo.